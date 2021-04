treyFLOTAS, una nueva APP para gestionar el mantenimiento de vehículos y localizar a los empleados Comunicae

martes, 27 de abril de 2021, 08:04 h (CET) treyFLOTAS fue creada con la intención de cubrir las necesidades de pequeñas empresas que cuentan con flotas de vehículos, normalmente ligeros, empresas que no desean o pueden invertir en grandes aplicaciones de control de flotas GPS, fundamentalmente por tres motivos: el elevado coste que supone a una PYME, suelen ser aplicaciones complejas en las que hay que invertir mucho tiempo en su aprendizaje y por sus necesidades, la PYME apenas utilizará la mitad de las opciones disponibles Esta nueva aplicación, se centra en la gestión de revisiones, reparaciones, kilómetros, combustible, incidencias, otros gastos, etc., y no requiere la instalación de un aparato en el vehículo, porque usa el GPS del móvil del conductor para averiguar su ubicación y guardar todas sus rutas y paradas.

Está disponible en formato web de escritorio, y como App para móviles, de esta forma, los conductores también podrán añadir la información que sea necesaria, como kilómetros, combustible, incidencias, otros gastos, etc.

Esta APP permite cierta personalización, creando campos nuevos, que se podrán añadir a las columnas y filtros que vienen por defecto, además, permite retocar los diseños de informes a gusto de los usuarios.

¿Cuáles son las funcionalidades principales?

Gestiona los vencimientos de vehículos, mediante recordatorios automáticos, basados en planes de mantenimiento; revisiones de todo tipo, cambio de cubiertas, ITV, seguros, tarjetas de transporte, impuestos, etc.

Dispone de informes estadísticos del consumo de combustible (litros/100 km), una información siempre valiosa cuando se habla de reducir gastos, además de evitar picarescas en el repostaje.

Ofrecen la posibilidad de consultar la ubicación de los empleados en cualquier momento día, mejorando así la toma de decisiones.

Dispone de un historial de rutas y paradas realizado por cada conductor en cualquier día del año, en formato listado o mapa.

El historial de reparaciones servirá de ayuda para averiguar mediante listados estadísticos cuales son los vehículos menos rentables.

Observar los gastos globales de la flota desde varios ángulos, puede ser muy útil, por ejemplo; el combustible consumido por todos los vehículos en un mes, los seguros de todos los vehículos en un año, el coste en cubiertas de los últimos años, etc.

Además, permite registrar toda la información; ficha técnica, seguro y cualquier documentación de los vehículos en formato PDF, JPG, etc.

Los empleados podrán asociar imágenes de cualquier gasto, como combustible, accidentes, facturas, etc. usando la cámara que es solicitada desde la APP móvil.

treyFLOTAS es una aplicación web, así que no requiere instalaciones y puede funcionar en Windows, Linux, Mac, IOS, Android, etc.

Utiliza protocolos de encriptación y certificado SSL, reforzada con copias de seguridad por triplicado, para que toda la información esté siempre a salvo.

Esta aplicación ha sido creada por "Software Treyder" una empresa con más de 20 años de experiencia en aplicaciones informáticas para diferentes sectores.

Se puede probar gratis durante 20 días en el siguiente enlace, tiempo suficiente para examinar todas sus funcionalidades.

Mas información en https://www.webflotas.com

