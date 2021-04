La compra de viviendas para el alquiler, un negocio con ganancias aseguradas, según Inmobiliaria Núcleo Comunicae

martes, 27 de abril de 2021, 08:04 h (CET) El alquiler de viviendas como negocio es actualmente una opción de negocio cada vez más buscada. En las grandes ciudades el alquiler escasea, pero aún hay personas que dudan sobre la eficacia de este negocio El alquiler de viviendas es una forma de negocio que muchas personas conocen y se plantean dado las circunstancias actuales de la sociedad. La demanda de alquiler es un hecho real en la sociedad actual, ya que no todo el mundo tiene la posibilidad de contratar una hipoteca. Por lo tanto, en los últimos años ha habido una subida de la demanda de alquiler de un 20% y, al mismo tiempo, los precios del alquiler también han subido, como es natural en la ley de la oferta y la demanda. La demanda marca los precios de los alquileres, que han sufrido una subida también, de un 10%, en los últimos 3 años. Por lo tanto, si la demanda ha subido y los precios de los alquileres también, está claro que la compra de inmuebles para alquilar es un negocio redondo. Pero hay que tener en cuenta el mercado inmobiliario de cada zona.

Inmobiliaria Núcleo, una agencia inmobiliaria con un gran espíritu emprendedor y un gran conocimiento del mercado inmobiliario afirma que la compra para el alquiler es un muy buen negocio. “Actualmente se ha observado una gran demanda de alquiler, sin embargo, hay que contar con un buen asesor a la hora de escoger una vivienda y que el asesor conozca la zona en la que el cliente quiere comprar para alquilar” afirma Inmobiliaria Núcleo, que cuenta con un asesor especializado por cada zona y barrio de Alicante, San Juan de Alicante y Torrevieja. Por lo tanto, la compra de los inmuebles para el alquiler es un buen negocio, pero hay que conocer el mercado inmobiliario de cada zona o por supuesto, contar con un buen asesor.

Alquilar una casa es un negocio muy simple, sobre todo si uno cuenta con una agencia inmobiliaria como Núcleo para recibir un buen asesoramiento. Hay que recordar que hay que cumplir con ciertos términos legales, trámites, impuestos y un largo etcétera de condiciones legales. La rentabilidad del negocio del alquiler es, además, directa e inmediata, ya que en cuanto se realiza la compraventa y se alquila el inmueble se comienza a recibir la cantidad establecida por el alquiler.

Aunque el alquiler sea una gestión muy sencilla, también hay que tener en cuenta que se puede contar con la ayuda de los agentes especializados de Inmobiliaria Núcleo para realizar cualquier gestión. Lo más recomendable, además, es contar con un contrato legal a la hora de alquilar, para cumplir con las condiciones legales del alquiler. Para no complicarse demasiado se puede realizar un contrato sencillo y general en el que se marquen los puntos más importantes del alquiler.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.