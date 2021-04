Suministros Tomás Beltrán: "No hay proyecto que se resista con las herramientas básicas correctas" Comunicae

martes, 27 de abril de 2021, 08:12 h (CET) El bricolaje es una palabra que en ocasiones produce respeto, pero arreglar cosas en casa y hacer pequeños proyectos es mucho más sencillo de lo que parece si se cuenta con las herramientas adecuadas En muchas ocasiones las personas piensan que las tareas de bricolaje son actividades exclusivas de los profesionales, sin embargo, convertirse en un manitas es muy sencillo si se cuenta con las herramientas adecuadas para ello. En la época del confinamiento el amor al bricolaje ha aumentado aún más y con ello las ganas de arreglar aquellas cosas de casa que siempre se postponen y nunca hay tiempo para ello. Ahora que llega el buen tiempo las ganas de emprender este tipo de proyectos aumentan más aún. El buen tiempo, la necesidad de montar muebles nuevos para el jardín y de dejar lista esa terraza que tanto apetece en estas épocas hace que las personas se interesen por los proyectos del bricolaje.

No obstante, si no se disponen de las herramientas correctas, estos proyectos pueden verse frustrados. “Un proyecto de bricolaje sin un taladro percutor es un proyecto abocado al fracaso. Podemos contar con los taladros que simplemente hacen agujeros, pero lo que nosotros te recomendamos es el taladro multifunción, que también es capaz de atornillar. No te compliques demasiado, escoge un taladro que pueda penetrar madera, hormigón y acero. Te recomendamos el Taladro Percutor a batería LI-ION 18V 1300RPM de nuestra tienda” explica Suministros Tomás Beltrán, con más de 50 años de experiencia en los suministros industriales. Lo ideal es contar con un taladro inalámbrico para tener más libertad a la hora de trabajar.

El destornillador eléctrico es la joya de la corona en lo que a suministros industriales se refiere. “En tu caja de herramientas no debe faltar el destornillador eléctrico, pero debes adquirir uno que disponga de una buena variedad de cabezales para que esta herramienta sea más versátil y multifuncional. No queremos trastos innecesarios en casa” afirma Suministros Tomás Beltrán. El nivel tampoco puede faltar en la caja de herramientas, pero lo mejor es contar con un nivel láser, ya que es más eficiente. La lijadora es otro del “must have” en cualquier proyecto. La lijadora es esencial a la hora de limar aquellos muebles a lo que se les quiere aplicar una capa de pintura.

La pistola de silicona es fundamental a la hora de pegar cualquier superficie de forma sencilla. Cuando se realizan trabajos industriales o de bricolaje se necesita pegar una gran cantidad de superficies de distinto material o grosor (desde maderas, plásticos y metales con un grosor fino hasta ladrillos, porcelana y cerámica con un grosor superior). Sin duda, la mejor pistola es la que funciona mediante un cable, ya que es una herramienta mucho más profesional, según Suministros Tomás Beltrán.

