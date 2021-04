Ateísmo no dogmático

Nadie sabe,en el sentido estricto del término, si Dios existe o no. Si alguien dice: “Sé que Dios no existe”, desde luego no es un ateo, es un imbécil. Porque realmente nadie lo sabe.



De igual manera dijera: «Sé que Dios existe», sería un imbécil que tiene fe y que cree que su fe es un saber. Que tenga fe no molesta en absoluto. Pero que crea que su fe es un saber es confundir dos conceptos distintos: el de creencia y el de saber.

En resumen, el ateo no dogmático no sabe si Dios existe o no; solamente cree que no existe. Por tanto ser ateo no dogmático, por tanto, es creer (y no saber) que Dios no existe.