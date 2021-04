La situación se pone muy fea, todos los aspectos de la sociedad empeoran, a la pandemia, al paro, a la ruina económica y a la inmoralidad reinante y con la añadidura de la gravísima crisis por la que atraviesa la Iglesia Católica, tenemos que añadir el ambiente crispado, alterado a causa de las elecciones de la Comunidad de Madrid.

¿Cómo terminará esta situación? ¿Se repetirá otra guerra civil? No quiero ser profeta de calamidades, pero como no queremos convertirnos, Dios nuestro Padre, nos enviará la purificación que necesitamos. La última palabra la tenemos nosotros, no olvidemos que España era una nación privilegiada por Dios, hay muchas personas rezando para obtener el perdón de Dios, la conversión delos pecadores y la Iglesia Católica tiene que convocar a toda la Nación a la conversión, a la oración a la penitencia para obtener el perdón de Dios y para que reine la paz en la sociedad.