​Coronavirus en África

martes, 27 de abril de 2021, 00:20 h (CET) Todo es relativo. La crisis de la pandemia, sus consecuencias económicas, cuánto nos afecta que un buque mercante haya estado una semana atravesado en el canal de Suez, cuántas PCR se hacen entre la población africana, cuándo dispondrán de vacunas en los lugares más recónditos del mundo y cuáles son los verdaderos problemas en esos lugares.



De hecho, hay zonas de África en las que apenas se recoge incidencia del coronavirus. La razón en sencilla: casi no se hacen pruebas. El motivo es lógico: el coronavirus solo viene a sumar uno nuevo problema a su ya larga lista. No se le dedica demasiado tiempo o esfuerzo. Es más fácil morir de malaria o de cualquier infección desconocida procedente del agua en mal estado. Y les ronda aún el fantasma del ébola, epidemia de la que nosotros conservamos un vago recuerdo, con el fallecimiento de dos misioneros españoles, pero que hoy nos es totalmente ajena.

Es curioso cómo calibramos la importancia de los acontecimientos en función de cuánto nos afectan.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

