Empresa de victimización SA Venancio Rodríguez Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 27 de abril de 2021, 00:18 h (CET) Para atizar vivamente el sentimiento victimista, en periodo electoral se remiten cartas con balas, navajas ensangrentadas, etc., a cualquier parte del mudo. Pero, como las de verdad pesan mucho y podrían no llegar a su feliz destino, se cursarán de juguete: éstas harán similar efecto ya que nadie diría que son de mentirijilla.

Concretamente, se facturarán de plástico. Incluso tenemos en proyecto meter en nuestro catalogo proyectiles, machetes, puñales... desplegables de cartón piedra que son una monada. Si quiere que a las balas les acompañe una nota cuyo texto esté conformado por recortes de diferentes periódicos, los hay en dos modalidades, a elegir: en multicolores, que siempre queda más coqueto; o en gris y negro con carabela con dos huesos cruzados incluido, que es más persuasivo. Se puede mandar por correo certificado, por empresas de transporte de paquetería o por debajo de la puerta. Debido a nuestra larga trayectoria repartiendo misivas, nosotros aconsejamos siempre esta última opción, dado que es más íntima. En fin, estamos a su servicio las 24 horas del día. Incluso fines de semana y fiestas de guardar, para lo que usted mande. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Monasterio hunde a la activista López El resultado de los palos de ciego de Mónica López no es otro que el hundimiento que de ella hizo la ínclita, Rocío Monasterio ​Sospechosas amenazas a personajes de izquierdas, en vísperas de elecciones El juego sucio del Gobierno, en la comunidad madrileña, amenaza con convertir las elecciones en un aquelarre de violencia verbal y agitación callejera Sobran los no natos y los viejos En España se han aprobado dos leyes cada cual más más perniciosa y dañina: La ley del aborto y la de la eutanasia. ​Necesitamos obtener un espíritu de sabiduría Que San Isidoro de Sevilla nos ilumine con su luz La amistad virtual También hoy combatimos la soledad con las múltiples conexiones que ofrece Internet