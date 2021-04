​¿Responder a la violencia con más violencia? No José Morales, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 27 de abril de 2021, 00:16 h (CET) El líder de los católicos birmanos, el cardenal Charles Bo elogiaba la increíble valentía, compromiso y creatividad del pueblo al tiempo que lamentaba que el país esté de nuevo inmerso en la pesadilla de la brutalidad, la violencia y la dictadura.

Durante esos días los obispos han pedido especialmente a los jóvenes no sucumbir a la tentación de la violencia y mantener el tono pacífico de las protestas. En medio de la tremenda represión es comprensible que se despierten sentimientos de dolor, frustración, ansiedad e incluso ira, pero no hay que caer en la tentación de responder a la violencia con más violencia.



La mejor denuncia que se puede hacer de la gravísima situación en Myanmar pasa por la resistencia creativa y pacífica, como mensaje también para una comunidad internacional que no puede mirar hacia otro lado. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

