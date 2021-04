​Papel vs ebook: Los españoles eligen los libros físicos Su demanda crece un 60 % en el último año Redacción

martes, 27 de abril de 2021, 02:47 h (CET) Europa ha sido la cuna de grandes escritores que marcaron un hito en la literatura, cientos de años atrás cuando la forma tradicional de imaginar nuevos mundos y escapar de la realidad era adentrándose en las hojas de un libro. Hoy 23 de abril celebramos en España el Día del Libro, fecha que conmemora el fallecimiento de dos grandes literarios: Cervantes y Shakespeare. Con motivo de esto, el comparador de precios online, Idealo, ha realizado un estudio analizando el perfil del lector actual y parte de los datos arrojados reflejan que la demanda del libro físico ha aumentado un 60 % en el último año, posicionando al papel por encima de la pantalla.



El entretenimiento nunca ha dejado de evolucionar, desde el inicio de la historia encontramos como unos disfrutaban del fuego, bailes, combates de espada, libros y mucho más. Con el tiempo los hobbies han ido cambiando pero la lectura sigue siendo un producto esencial para entretenerse, en relación a esto, los datos de idealo exponen que casi la mitad de los españoles (49 %) lee entre 1 y 5 libros al año. Otro 10 % asegura que lee más de un libro al mes y solo un 11 % confiesa no leer libros. Las temáticas preferidas son las novelas policíacas (22 % de los españoles), aventuras (17 %) y ficción (15 %).

Utilizar la lectura como medio para escapar de la realidad a mundos nuevos tiene su precio: el comparador indica que el precio promedio de los libros es de 17 €, mientras que el de los ebooks es de 150 €. Al analizar los precios en otros países de la región el estudio expone que Italia es el país europeo donde los libros en papel son más caros (23 €) al compararlo con Francia (22 €), Reino Unido (18 €), y España. Mientras que al hablar de ebook Francia encabeza el top de la lista con un costo aproximado de 170 €, seguido de Reino Unido (146 €) e Italia (140€).

Si echamos la vista atrás hasta marzo del 2020, cuando la pandemia apenas comenzaba, veíamos como en aquel momento el formato electrónico se posicionaba como favorito entre los españoles. De hecho, el libro electrónico creció durante el confinamiento con un aumento del 186 % en comparación con 2019. Sin embargo, según los datos del estudio de idealo, la demanda del ebook ha aumentado sólo un 22 % en el último año.

