El Gigante de los Empeños se consolida como líder en empeños

Como ya sucedió en 2008 con la crisis financiera española, la crisis desatada por la pandemia ha transformado los parámetros económicos. En un contexto donde se han parado la gran mayoría de negocios, muchos de ellos hasta el cierre, el sector de los empeños ha vivido un incremento drástico. En un momento donde los ciudadanos han tenido que apretarse el cinturón más que nunca, la compra de productos de segunda mano es una de las opciones favoritas. Además, las familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes han visto en la venta de sus posesiones una salida para generar algunos ingresos de forma rápida. Algunos expertos afirman que los empeños han aumentado a nivel estatal algo más del doble, y la tendencia sigue en aumento. Así pues, este negocio resulta más que rentable por el momento actualmente, y parece que a largo término también. Entre las mejores opciones tanto para comprar y vender productos como para franquiciarse, se encuentra El Gigante de Los Empeños, la empresa española con más de 20 años en el sector y con una amplia red de negocios por todo el país.

Líderes en el sector del retail En España, El Gigante de los Empeños cuenta con un gran reconocimiento. Se trata de una de las líderes en el sector del retail, combinando hasta cuatro modelos de negocio además de los empeños: compra-venta de artículos nuevos, compra-venta de artículos de ocasión, compra-venta de oro y taller de reparación. Sus productos están divididos por categorías, desde la A+ (artículos para estrenar) hasta la C (artículos de segunda mano), pasando por los artículos precintados y los artículos con muy poco uso. En función de la categoría, cada producto ofrece un coste más o menos bajo, pero siempre muy por debajo del precio de mercado. Entre su catálogo se puede encontrar cualquier tipo de producto: pequeños electrodomésticos, artículos de telefonía e informática, de imagen y video, consolas y videojuegos, herramientas, joyería, elementos para el deporte e, incluso, accesorios para el coche. El éxito de la compañía se justifica por varios factores. Además de ofrecer una amplia gama de productos de calidad, su servicio está muy bien considerado, no solo por los clientes si no también por sus franquiciados.

El Gigante de los Empeños: en el top 10 de franquicias Gracias a la buena gestión desde la apertura del establecimiento hasta el punto de venta, El Gigante de los Empeños es considerada una de las mejores franquicias en España. La compañía ofrece al futuro emprendedor todo tipo de asesoramiento: des de la la localización hasta el acondicionamiento del local. Además, para garantizar la máxima profesionalidad en todo momento, se encarga de la formación y la renovación constante de conocimientos de los empleados. Actualmente cuenta con 15 establecimientos por todo el país. De todos modos, teniendo en cuenta el constante incremento de gestión de empeños, así como la buena reputación de la cadena, se pueden prever futuras nuevas aperturas de El Gigante de los Empeños.