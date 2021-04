El matched betting: la nueva forma de inversión segura Comunicae

lunes, 26 de abril de 2021, 17:48 h (CET) El matched betting es un método que permite generar beneficios seguros con las promociones y bonos de las casas de apuestas. El método tiene riesgo cero ya que el usuario siempre cubre su apuesta con una contra apuesta para evitar perder su dinero. A pesar de que la palabra apuestas aparezca en su denominación, no tiene nada que ver con las mismas ya que se elimina el azar asociado a las apuestas cubriendo todos los posibles resultados. Descubrir cómo funciona con la web gratuita Amigos del Matched Betting Aunque muy conocido en otros países como Alemania, Italia y Reino Unido donde muchos estudiantes y trabajadores lo usan para conseguir unos ingresos extra, el matched betting es todavía poco o nada conocido en España. Aquí es donde entra la web gratuita Amigos del Matched Betting. Esta web enseña de manera gratuita todos los métodos de matched betting con guías paso por paso y cuenta además con una sección de ofertas que se actualiza diariamente para que el usuario sepa qué promociones hay activas en ese momento y cuánto beneficio puede conseguir con ellas de antemano. Cuenta a su vez con un canal gratuito de Youtube con tutoriales para aquellos menos dados a la lectura.

El siguiente es un ejemplo de cómo funciona el matched betting. Sportium ofrece a todos sus nuevos usuarios la siguiente promoción: apuesta 100 euros y recibe otros 100 en apuestas gratuitas. Primero el usuario jugará sus 100 euros, pero para evitar perderlos (eliminar el riesgo) cubrirá su apuesta con una contra apuesta en la casa de intercambio (Betfair). Si apuesta sus 100 euros a que el Madrid gana, apostará 100 también en contra de que el Madrid gana en Betfair (que pierde o empata). Así con dos apuestas cubrirá los 3 resultados posibles. Una vez finalizado el partido, habrá ganado una de sus apuestas y perdido la otra con lo que se quedará igual que empezó (en tablas), pero de esta forma, habrá conseguido activar sus 100 euros de apuesta gratuita. Usando la misma metodología de apuesta y contra apuesta con el dinero gratuito conseguirá convertirlo en alrededor de 70 euros de beneficio.

Su creadora, Susana, cuenta cómo descubrió el matched betting: “entré en contacto con el matched betting por casualidad, durante mi estancia laboral en Reino Unido, un día en casa leyendo una entrada de un periódico que comentaba que había muchos estudiantes universitarios que ganaban dinero con el matched betting. No tenía ni idea de apuestas y nunca había apostado, pero decidí investigar y unos días después realicé mi primera apuesta consiguiendo 20 libras de beneficio. Desde entonces, comencé a generar unos ingresos continuos de entre 400 y 500 libras mensuales con sólo media hora de mi tiempo al día. Antes de mi vuelta por vacaciones en Navidad, empecé a buscar información de los bonos de las casas españolas para saber si era posible hacer matched betting cuando estuviera en España. Los bonos eran muy buenos, sólo con las promociones de bienvenida se podían conseguir 1800 euros y no pude encontrar ningún blog gratuito que enseñara a los españoles a usar estos bonos. Fue entonces cuando decidí abrir mi página gratuita de matched betting para ayudar a todas aquellas personas que quieran como yo, conseguir unos ingresos extra”.

La entrada en vigor el 1 de mayo de 2021 de un artículo de la Ley del Juego, prohibirá a las casas de apuestas ofrecer promociones de bienvenida para captar clientes, perdiéndose la posibilidad de conseguir estos primeros 1800 euros. No obstante, el matched betting seguirá ganando adeptos ya que con las promociones recurrentes, las que ofrecen las casas una vez el usuario ya está registrado, que seguirán estando permitidas, se pueden conseguir unos ingresos mensuales de entre 400 y 500 euros. Si busca una nueva forma de inversión, segura y cómoda, dele una oportunidad al matched betting, seguro que no se arrepiente.

Vídeos

Descubre qué es el matched betting



