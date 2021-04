Semilac se consolida como una de las marcas favoritas dentro y fuera de los salones de belleza Emprendedores de Hoy

lunes, 26 de abril de 2021, 18:10 h (CET)

Hablar de Semilac y decir que se usa tanto a nivel profesional como en casa es gracias a distribuidores oficiales de Semilac como Beauty and Shop en España. Semilac se ha consolidado en la actualidad como una de las marcas favoritas dentro y fuera de los salones de belleza. Solo basta con echar un vistazo a la página web para darse cuenta de la variedad y calidad de productos que ofrece a sus clientes en el país.

Semilac es la tendencia en el sistema de maquillaje de uñas que se aplica como un esmalte, dura como un gel, tiene acabado espejo, secado inmediato y se elimina en minutos con acetona pura, sin necesidad de limar la superficie de la uña.

Puede permanecer intacto durante semanas en manos y pies. No tiene un olor fuerte y luce natural porque la capa no es tan gruesa como el gel, se remueve fácilmente en 10 minutos y es 100% inofensivo para las uñas, un dato relevante.

El distribuidor Beauty and Shop Beauty and Shop es un distribuidor de productos de estética en Palma de Mallorca y se ha propuesto una clara intención: conseguir que sus clientes puedan rentabilizar al máximo sus negocios, gracias a su política de precios, que de acuerdo a su portal en internet, consiste en permanecer negociando continuamente para conseguir los mejores costos del mercado, pero sin olvidar nunca la calidad de los productos.

Todos los productos han sido testados en los centros asociados a Beauty and Shop, para comprobar que sean aptos para la venta y que realmente sus descripciones se ajustan a las características.

De esta manera, no solo se ofrece un precio realmente económico, sino una calidad superior.

Pagos con Sequra SeQura es un medio de pago para e-commerce, con el que se tiene la posibilidad de probar el producto en casa antes de abonar su importe.

Con esto es posible realizar las compras online, pagando hasta tener el pedido. El comprador tienes hasta7días tras el envío del pedido para hacer el pago a través de tarjeta de crédito o débito, transferencia o ingreso en cuenta. También Beauty and Shop ofrece la opción de pagarlo en 3 o 6 meses.

El servicio ofrecido por SeQura no tiene coste adicional. En el momento de la compra no es obligatorio dejar los datos bancarios.

SeQura informará de los plazos y formas de pago a través de correo electrónico y SMS.

El plazo de entrega será de entre 2 y 3 días hábiles, el envió se realizara dentro de las primeras 24 horas, Beauty and Shop siempre procura que el tiempo sea el más corto posible.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.