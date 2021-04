El Instituto de Tecnología Cerámica se suma a la misión #EmpleoParaTodos de Fundación Adecco Comunicae

lunes, 26 de abril de 2021, 15:52 h (CET) El proyecto #EmpleoParaTodos de la Fundación Adecco tiene como misión favorecer la inclusión social de las personas más vulnerables a través del empleo En una situación social y económica tan complicada como la que se está viviendo, el Instituto de Tecnología Cerámica ha decidido apoyar el proyecto #EmpleoParaTodos de la Fundación Adecco. El objetivo: ayudar a las personas con discapacidad a encontrar un empleo que les permita normalizar su vida y evitar la exclusión social.

Este proyecto se impulsa en un contexto económico y social muy delicado: la crisis económica provocada por la COVID-19 ha golpeado en mayor medida a las personas en riesgo de exclusión, como las que tienen discapacidad, las familias monoparentales y/o las personas con escasos recursos, que ya lo tenían difícil antes de la pandemia. El desempleo sigue afectando a sectores esenciales y generando situaciones de extrema vulnerabilidad que harán aumentar las cifras de exclusión y pobreza en España.

En el marco del proyecto #EmpleoParaTodos, un equipo de la Fundación Adecco ha formado a la plantilla de ITC en discapacidad, diversidad y trato adecuado para generar un entorno de trabajo proclive a la incorporación de personas con discapacidad. Esta tarea de sensibilización es una de las dos áreas principales sobre las que actúa el proyecto. La otra, llevada a cabo por un equipo de consultores de integración de la Fundación Adecco, orientará, formará y acompañará a las personas con discapacidad para que puedan encontrar un empleo en el menor plazo posible.

Además, está previsto celebrar varios encuentros digitales entre embajadores de la Fundación Adecco y los trabajadores/as de ITC. Los embajadores de la Fundación Adecco son personas de referencia en el ámbito de la discapacidad que, con su testimonio y experiencia vital, ayudan a eliminar barreras y estereotipos que frenan su plena inclusión. Actualmente, el equipo de embajadores de la Fundación Adecco está compuesto por las siguientes personalidades: Pablo Pineda, primer diplomado europeo con síndrome de Down; María Petit, profesional del mundo del Marketing con discapacidad visual; Desirée Vila, atleta paralímpica con discapacidad física; Edu Carrera, deportista con discapacidad física que recientemente ha ocupado el primer puesto en el Campeonato de España de Esquí Alpino Masters, y Raquel Domínguez, deportista con una enfermedad degenerativa.

José Gustavo Mallol, al frente de ITC, ha destacado que “durante esta época tan complicada, desde ITC queremos reforzar nuestro compromiso social para afianzarnos como una empresa inclusiva y sensible a las necesidades de todo nuestro entorno, incluidas las personas con discapacidad. No solo por responsabilidad social, sino también por competitividad, bajo el firme convencimiento del talento y los valores que albergan las personas con discapacidad”.

Por su parte, Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, ha agradecido el apoyo de ITC y ha valorado su iniciativa como un ejemplo de empatía y compromiso del sector empresarial: “Ahora, más que nunca, la sociedad necesita contar con el respaldo de las empresas en el esfuerzo común por no dejar a nadie atrás. Un propósito que no solo es beneficioso para los profesionales más vulnerables, sino que impacta de lleno en la competitividad empresarial, convirtiendo a las compañías en espacios más diversos e innovadores”.

Sobre ITC

El Instituto de Tecnología Cerámica es una entidad de más de 50 años de trayectoria que surge gracias al acuerdo entre la Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas (AICE) y la Universitat Jaume I de Castellón, con el fin de promover y fortalecer el sistema de cooperación Universidad-Empresa a la hora de llevar a cabo todas las acciones necesarias de Investigación, Desarrollo e Innovación, Asesoramiento Tecnológico, Transferencia de Tecnología, Formación y puesta al día de conocimientos para potenciar el posicionamiento estratégico de la innovación cerámica en un contexto global complejo y muy competitivo. Todo ello en el marco de una investigación e innovación eficiente y responsable con su entorno que ayude a que el sector cerámico español mantenga y aumente su liderazgo a escala mundial.

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

Personas con discapacidad, mayores de 45 años parados de larga duración, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género y otros grupos en riesgo de exclusión social.

