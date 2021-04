El embarazo en los tiempos de COVID

La relación de la Covid19 con el embarazo y la descendencia preocupa a millones de parejas en todo el mundo. Según un trabajo realizado por el equipo de la clínica MARGen, liderado por los doctores Jan Tesarik y Raquel Mendoza-Tesarik, que evalúa el riesgo que la COVID-19 pueda representar durante el embarazo y para el futuro niño, hasta ahora todas las evidencias excluyen riesgos para el embarazo y la transmisión de la enfermedad a la descendencia Infectarse de Covid-19 durante el embarazo

Algunas mujeres ya están embarazadas cuando se les detecta la infección por COVID. En estos casos, y cuando existe un alto riego de infección, los especialistas de la Clínica MARGen, recomiendan un tratamiento preventivo con 5-6 mg de melatonina al día (1-2 horas antes de dormir). Según estos científicos, la melatonina no tiene efectos segundarios importantes, incluso en dosis más elevadas de las recomendadas, y aporta otros beneficios importantes para las mujeres grávidas y la descendencia por nacer.

Preservar la fertilidad femenina

La criopreservación de óvulos o de embriones son las dos mejores opcionespara preservar la fertilidad en tiempos de pandemia. En ambos casos, la potencial pérdida de fertilidad de mujeres de edad avanzada o con algún problema de fertilidad queda resuelta gracias estas dos técnicas, sin condicionar un futuro embarazo.

Covid-19 y fertilidad

En cuanto a la fertilidad femenina, no se ha detectado ningún daño irreversible en la función reproductiva de mujeres que hayan sufrido la Covid19, si bien algunos medicamentos utilizados para tratarla podrían tener un impacto negativo. En cuanto a los hombres, el virus podría fragmentar el ADN de los espermatozoides, reduciendo su fertilidad.

En todo caso, los doctores Tesarik y Mendoza-Tesarik recomiendan precaución: “Es necesario continuar estudiando los marcadores de fertilidad femenina a medio y largo plazo, con una particular atención a las mujeres subfértiles y de edad avanzada, y extender el mismo estudio a los hombres".



Doble efecto de la melatonina

La melatonina no sólo mejora la respuesta del sistema inmune frente a la Covid19 sino que también ataca directamente al virus, bloqueando su división en las células infectadas, según un trabajo publicado recientemente por los científicos granadinos.



Desde el inicio de la pandemia, sus autores han recomendado la utilización de la melatonina para prevenir y curar la COVID-19, gracias a su efecto inmunomodulador que favorece la defensa inmune contra el virus SARS-CoV-2, el responsable de la enfermedad. Sin embargo, hay nuevas evidencias que indican que la melatonina también ataca al virus directamente, evitando su propagación en las células infectadas.



Un doble efecto que se potencia mutuamente: Si la replicación del virus dentro de las células infectadas está bloqueada, la infección se frena. A esta acción se suma el otro efecto de la melatonina, el aumento de la respuesta inmunológica, que ayuda a eliminar definitivamente el virus del organismo infectado. “Esta combinación es letal para el virus y refuerza aún más nuestra convicción de que la melatonina, una hormona natural y no tóxica, representa un agente ideal para erradicar la pandemia”, afirma el doctor Jan Tesarik.