De Grupo Petronieves a Grupo Nieves, una familia de energías

lunes, 26 de abril de 2021, 15:28 h (CET) El grupo energético Nieves Energía evoluciona con su cambio de marca corporativa La compañía se encuentra en un proceso de unificación de todas las divisiones bajo una sola marca, donde la experiencia ganada durante estos años no desaparece, sino que se suma a esta nueva etapa, que es un punto y seguido en el camino, para continuar avanzando sin perder su esencia. En el siguiente enlace explican los motivos del cambio.

El Grupo destaca “Somos los mismos pero renovados, reflejando mejor nuestra identidad como empresa energética”. El objetivo de esta evolución es reflejar mejor su identidad como grupo energético y la naturaleza global de su negocio. Con ello, buscan mejorar sinergias entre las diferentes compañías del grupo, garantizando su foco en el servicio y acompañamiento a sus clientes, como forma de garantizar una relación a largo plazo. Afirman que la ilusión y el esfuerzo son el motor de su cambio, mencionan “como la energía, nosotros sólo podemos transformarnos” sin olvidar sus valores: humanidad, energía, adaptación y fiabilidad.

Actualmente, el grupo está trabajando en 9 proyectos de expansión en presencia nacional durante los próximos 2 años en estaciones enfocadas principalmente al transporte, en emplazamientos estratégicos, siendo Llers (frontera con Francia por Cataluña) la primera apertura inaugurada. Asimismo, tiene previsto incorporar nuevos servicios, como la recuperación del I.V.A., peajes y próximamente la tarjeta internacional y nuevos productos de gas, como la red de GNL/GNC a nivel nacional. También, en nuevos retos sobre proyectos de nuevas energías en movilidad, en aspectos relacionados con la eficiencia energética, autoconsumo, fotovoltaica, recarga eléctrica… Es un proceso que la compañía ya inició con la creación de su comercializara eléctrica en el año 2013, mucho antes que otras empresas especializadas en combustible.

Además, la compañía con la voluntad de seguir evolucionando y dar cabida a su crecimiento, ha iniciado un proyecto de cambio de sede manteniendo su ubicación en Esparreguera (Barcelona) donde está emplazada desde sus inicios. El desarrollo del proyecto cuenta con la ampliación de la estación de servicio ubicada en la misma, donde se ofrecen servicios añadidos, como lavado manual de turismos, parquing y taller de neumáticos y cambio de aceite.

Grupo energético NIEVES, junto al operador petrolífero Axoil, fundado en 1.991 cuenta con 30 años de experiencia en el sector, es especialista en la comercialización de energía para uso doméstico y profesional. A través del operador petrolífero, suministra combustible al por mayor. En términos de movilidad, ofrece servicios para el profesional del transporte y estaciones de servicio para empresa y particular. Para empresas, gestiona la comercialización de electricidad y gas natural desde el año 2013. También, es experto en instalaciones domésticas y profesionales, como instalaciones fotovoltaicas y otras energías renovables. El Grupo, acabó el pasado 2020 con un equipo de 200 personas.

Es posible informarse de todas sus novedades a través de sus redes sociales o mediante su web nievesenergia.com.

