ASPY apuesta por la salud emocional para celebrar el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo Comunicae

lunes, 26 de abril de 2021, 14:04 h (CET) El 28 de abril ofrecerá un webinar abierto al público sobre salud emocional. La Inspección de Trabajo publica un nuevo Criterio Técnico que concreta la obligación de las empresas de evaluar los riesgos psicosociales de sus trabajadores Tras más de un año de lucha contra la pandemia, ASPY ha decidido centrar su atención en los riesgos psicosociales. Ofrecerá un webinar titulado "Riesgo Psicosocial y Salud Emocional en el Ámbito Laboral" para celebrar el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2021.

Alfonso Bonillo, Director de Prevención Técnica de Levante e Islas, y Eva Fernández Hidalgo, Psicóloga y Técnico de Prevención de ASPY en Bilbao, hablarán sobre el desgaste emocional que ha supuesto la pandemia y sobre el reciente Criterio Técnico 104/21, marcado por la Inspección de Trabajo, que ratifica la obligación de las empresas de evaluar los riesgos psicosociales y de planificar medidas para solventarlos. Será el próximo martes 28 de abril a las 12.00h y la inscripción al mismo es gratuita y abierta al público.

Los expertos de ASPY hablarán sobre las distintas metodologías de evaluación de los Riesgos Psicosociales haciendo especial hincapié en la actual evolución desde las “técnicas cuantitativas” (Métodos FPSICO, ISTAS, etc.) hacia las más perfeccionadas “técnicas cualitativas”. Dentro de estas últimas, ASPY ha desarrollado un avanzado conjunto de técnicas de evaluación y actuación que engloba bajo el término “Consultoría Participativa”.

Consultoría Participativa

La Consultoría Participativa de ASPY supone una transformación de las técnicas de evaluación de riesgos psicosociales para comprender más a fondo la realidad de cada empresa y aumentar la participación de sus trabajadores en la realización de propuestas de mejora concretas y adaptadas a cada compañía.

Comienza por ordenar e identificar los factores y grupos más desfavorables para definir los colectivos prioritarios de actuación. Tras ello, se establecen grupos de mejora y se desarrollan distintos tipos de reuniones grupales y sesiones dirigidas por un técnico de ASPY. El método de funcionamiento dentro de cada uno de estos grupos está basado en el análisis D.A.F.O. con la implicación directa del propio colectivo de trabajadores. Los técnicos, consultores participativos de ASPY, también realizan entrevistas individuales según los problemas detectados y la estructura de la organización.

El objetivo de estas sesiones y entrevistas es la obtención de conclusiones y/o propuestas de intervención adaptadas a las necesidades particulares de cada empresa. Estas propuestas se plasman en un informe final y en un plan de implantación de las diferentes medidas a adoptar: formación en salud emocional, consultas de salud y gestión emocional, etc. La acción se complementa con la ayuda y acompañamiento de ASPY para el seguimiento y verificación durante todo el proceso de intervención.

Reconocimiento al sector educativo

Además del webinar sobre salud emocional, ASPY completará la celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2021 con el reconocimiento a 10 centros educativos seleccionados por ASPY por su alto grado de compromiso con la Prevención de Riesgos Laborales durante la Pandemia Covid-19.

Estos 10 centros escolares, situados en ciudades de todo el país, recibirán un distintivo que hace referencia a su buen hacer preventivo y que podrán exponer en sus instalaciones. Además, ASPY les premiará con la entrega de una dotación de mascarillas adecuada a la plantilla de cada uno de los centros. Los Delegados Territoriales de ASPY se desplazarán a los colegios premiados de su zona para hacer entrega de los distintivos y las mascarillas.

Grupo ASPY

Grupo ASPY es uno de los principales operadores nacionales en Prevención de Riesgos, salud laboral y cumplimiento normativo. Desde su constitución en 2006 ha asesorado a más de 43.000 empresas y autónomos y ha realizado exámenes de salud a más de un millón de empleados. La compañía también ofrece formación en materia de Riesgos Laborales y servicios de asistencia médica general.

Su equipo de 1200 profesionales, y sus 220 puntos de servicio en todas las provincias españolas garantizan a sus clientes una atención especializada y un completo asesoramiento técnico y sanitario.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.