Colores manicura tendencia en primavera 2021 por Beauty and Shop Emprendedores de Hoy

lunes, 26 de abril de 2021, 12:00 h (CET)

La belleza y el cuidado de las manos es algo muy representativo de una persona exitosa y empoderada, y por ello es vital encontrar esmaltes de calidad y a la moda. Pero a pesar de las tendencias, existen colores que no pasan de moda, como el color rosa en todas sus tonalidades, la manicura francesa y los tonos rojos. En esta temporada primaveral, los colores manicura tendencia primavera 2021 protagonistas son el rosa chicle, rosa pálido y el fucsia, así como las tonalidades fluorescentes y llamativas. Estos colores son los favoritos en las búsquedas de los famosos esmaltes de la marca Semilac en Beauty and Shop, un distribuidor de productos Semilac en Palma de Mallorca, cuya misión es lograr que sus clientes rentabilicen al máximo sus negocios, así se ha visto en Periódico Digital.

Cambios que marcan la diferencia Analizando cada tendencia de uñas para esta temporada, se observa que la mayoría sigue la línea de la naturalidad como la manicura francesa, el efecto no-makeup y los tonos nude, aunado al toque de fantasía a través de pedrería.

Es por ello, que tanto a nivel profesional como particular, siempre se busca contar con el apoyo de Beauty and Shop, donde se consiguen todos los accesorios de la marca Semilac, dada su alta calidad y cuidado con la fórmula natural de la uña.

Beauty and Shop también ha resultado muy popular entre los profesionales, donde encuentran todo lo necesario para la apertura de un negocio de estética y belleza, pues su política es brindarle al cliente los mejores precios del mercado sin dejar a un lado la calidad, ya que son productos certificados para su uso.

Los diseños de manicura que nunca pasan de moda Los diseños es lo que más busca a la hora de hacerse la manicura y más en esta temporada primaveral, donde resaltan técnicas que cada especialista pone en práctica deleitando con su innovación. Gracias a la facilidad que ofrecen los productos de alta calidad de esta marca, también es posible lograr resultados de alto alcance desde casa.

La decoración en las manos tiene sus gustos y preferencias. Los diseños minimalistas en la manicura son buscados mayormente por personas que buscan estilos más neutros y flexibles. Detalles lacónicos, dibujos y patrones de combinaciones armoniosas con contextos de ternura en tonos rosa crean la tendencia primaveral especialmente en uñas ovaladas, almendradas y cuadradas que impactan dejando a la vista una sensación excelencia.

Además de esmaltes, también son comunes otros productos en este tipo de lugares especializados, como crema de manos, limas, lámparas, pinceles, bases, top, y muchos artículos más de excelente calidad comprobada en el mercado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.