MovilFly: Opiniones sobre la compañía telefónica Emprendedores de Hoy

lunes, 26 de abril de 2021, 13:40 h (CET)

La rutina de la sociedad está marcado por herramientas digitales, entre ellas, el Internet y el teléfono móvil. La situación de la pandemia ha obligado a muchas empresas a incorporar el teletrabajo. Este factor ha potenciado la necesidad de contar con las opciones más flexibles de las compañías telefónicas, como la tarifa de móvil más fibra.

Muchas empresas de telefonía han aumentado la diversidad de planes para que los clientes puedan elegir la tarifa que mejor se ajusta a sus necesidades, ya sea en el hogar o en la empresa. Todos los usuarios coinciden en que buscan una buena relación calidad/precio y una empresa confiable a la hora de acordar un contrato. La empresa que está revolucionando el sector en el momento es o es MovilFly, la cual ofrece soluciones de fibra óptica, Internet rural, red móvil y centralita, sin costes de mantenimiento ni cuotas de línea.

Clientes satisfechos con el servicio Los servicios de la empresa MovilFly se especializan en fibra óptica, red móvil y centralitas en toda España a través de la red Finetwork y Vodafone. En la actualidad, la compañía ofrece planes individuales en fibra y telefonía, además de planes combinados e Internet rural a un precio fijo, sin costes adicionales ni costes de alta. MovilFly, que cuenta con red de cobertura en toda la Península, ofrece una ventaja muy importante a los clientes: la posibilidad de contratar un plan de fibra sin fijo y sin los costes que este comporta. Además, no hay permanencia alguna y el precio final de la tarifa ya tiene el IVA incluido, para que no haya ningún tipo de sorpresas por parte del cliente.

Uno de los factores que preocupa más a los usuarios a la hora de navegar es la velocidad de conexión. En el caso de MovilFly, las opiniones de los clientes constatan la estabilidad de conexión y la calidad del servicio en todo momento. Los clientes se han mostrado altamente satisfechos por recibir la velocidad contratada, ya sea a través de la fibra o la cobertura 4G. MovilFly ofrece fibra de 100 MB, 300 MB y hasta 600 MB. La compañía cuenta actualmente con más de 2.800 clientes contentos, que avalan a través de las numerosas opiniones positivas la profesionalidad y calidad que ofrece MovilFly.

Atención cercana y personalizada Un gran servicio conlleva también una atención personalizada. Los usuarios de MovilFly han destacado como otro punto a favor en la compañía la atención y los canales de comunicación ofrecidos. Un cliente sin dudas es un cliente satisfecho, razón por la cual muchas personas lo han calificado como un servicio rápido, efectivo y de atención personalizada al 100 % en efectos de contratación, asesoramiento y servicio técnico.

Desde la página web oficial de MovilFly, el cliente puede conocer las diferentes ofertas y tarifas que ofrece la compañía. Además, la atención personalizada está asegurada a través de línea telefónica o por WhatsApp en caso de haber alguna duda.

Solo es cuestión de buscar el plan y la velocidad que más se ajuste a las necesidades del cliente. MovilFly ofrece un servicio de calidad a un precio que para muchos es uno de los más competitivos del mercado actual al no presentar ninguna variante a final de mes.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.