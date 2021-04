​Antonio Barreto y el nuevo fenómeno Daxlover que permite ganarse la vida a través del trading El índice bursátil alemán DAX representa el 80% de la capitalización de la economía alemana Redacción

lunes, 26 de abril de 2021, 14:08 h (CET) La pandemia ha despertado nuevos intereses y un aumento de la formación en todos los sectores. En este contexto de incertidumbre laboral y económica derivada de la crisis, uno de los fenómenos que más ha crecido en los últimos 12 meses ha sido el trading, porque permite trabajar desde casa y crear un negocio propio online.

El trading es una nueva profesión que consiste en la actividad de especular en los mercados financieros con el objetivo de lograr beneficios o ganancias, comprando y vendiendo todo tipo de activos de diferentes tipologías como pueden ser las divisas, materias primas, acciones o criptomonedas.

Antonio Barreto, un reconocido trader con más de 14 años de experiencia en el sector explica, "Uno de los aspectos que más atrae a los nuevos traders es la posibilidad de generar supropia riqueza invirtiendo en un solo activo, solo 90 minutos al día, sin poner en riesgo el patrimonio, y sin necesidad de un gran capital para empezar.

Esto es lo que se puede conseguir siguiendo una metodología específica como la que he desarrollado en mi carrera".

Gracias a Internet y el acceso a herramientas adecuadas, cualquier persona puede comprar o vender este tipo de activos en cualquier parte del mundo.

Una de las claves del éxito en los últimos meses del trading es que, a diferencia de las inversiones a largo plazo, el trading es más especulativo y está enfocado en acciones a corto plazo, dentro de un mismo día o de varias jornadas distintas.

Un ejemplo de este crecimiento del mundo del trading entre las personas es Antonio Barreto, trader profesional con más de 14 años de experiencia, que se ha especializado durante los últimos de 5 años en operar el índice alemán Dax 30.

Hoy ayuda a cientos de profesionales que se interesaron por esta nueva profesión a través de sus canales sociales, de sus cursos y del máster que imparte.

Método propio: El Lenguaje del Dax30 Antonio Barreto ha formado a más de 400 alumnos en los últimos 2 años y cuenta con una comunidad de más de 100.000 seguidores en sus redes sociales.

Todos ellos interesados en su método propio creado para operar como trader de manera eficaz. Lo recoge en su libro "El lenguaje del Dax30".

La clave del éxito del método creado por Antonio Barreto se basa en tres pilares: la especialización en un único activo (el Dax30 alemán), al que sólo dedica 90 minutos al día, en su momento de máxima volatilidad, y la vuelta a los principios del análisis técnico.

El experto ha condensado en este método de trabajo los 14 años de experiencia como trader profesional para que personas sin conocimientos previos puedan iniciarse y operar como traders rentables, consistentes, y como el propio Barreto indica, “Felices, que es lo más importante”:

El método de Barreto no requiere ni de clientes ni de grandes estructuras de negocio, ni tener un gran capital inversor inicial.

Está concebido como una profesión de futuro para trabajar desde casa en cualquier parte del mundo.

Por qué el DAX 30 El Dax es el índice bursátil alemán de la bolsa de Fráncfort donde cotizan las 30 empresas de mayor capitalización en Alemania.

Compañías como BMW, Bayer o Adidas componen este índice que es similar al conocido en España como Ibex 35. Se calcula que estas 30 empresas representan el 80% de la capitalización del mercado germano.

"El Dax30, tiene su propio lenguaje. Si te enfocas en él, y le dedicas años, puedesdescifrarlo, predecir sus movimientos, y ganarte muy bien la vida invirtiendo en él.

También tienes la opción de aplicar la metodología que yo mismo he creado y así conseguirlo en meses", explica Barreto.

Existen dos características principales por las que Barreto ha elegido el Dax como activo único con el que operar: la primera es que se trata de un activo que define como noble, es decir con unos comportamientos que, bien estudiados, son predecibles.

