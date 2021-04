La firma de joyas Bombay Sunset planta un bosque de más de 400 árboles para compensar su huella de carbono

Guadalix de la Sierra ha sido la localidad más votada por sus seguidores para acoger este pulmón verde. Bombay Sunset minimiza su impacto ambiental, convirtiéndose en la primera firma de moda española en conseguirlo Bombay Sunset, la firma de joyas inspiradas en la naturaleza y el arte, llevó a cabo este sábado 24 de Abril una acción solidaria en el municipio madrileño de Guadalix de la Sierra, al plantar un futuro bosque para minimizar su huella de contaminación.

La startup, fundada en 2018 por la diseñadora india Nidhi Patel y los zaragozanos Miguel y Pablo Hebrero, está siendo impulsada por Lanzadera, la aceleradora del empresario valenciano Juan Roig, y lleva en el ADN el compromiso por el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente.

La iniciativa de crear “El Bosque Bombay Sunset” se ha materializado gracias a la colaboración de más de 100 voluntarios y seguidores de la marca que han plantado con sus propias manos más de 400 robles, arces, madroños, sabinas y fresnos y que han participado de una jornada lúdica, siempre cumpliendo con las medidas de seguridad que requiere la situación actual.

El sector de la moda sostenible se ha hecho eco de la iniciativa con la inclusión de dos nuevas zonas de 50 árboles cada una, gracias al apoyo de Sepiia y Timpers.

Sepiia, la marca de moda inteligente y sostenible, se ha unido a esta acción dentro de su estrategia de generar impacto positivo en el medio ambiente. Gracias a la tecnología que implementan en sus prendas, han ahorrado ya más de 11 millones de litros de agua y suficiente CO2 para dar 19 vueltas al mundo en coche, pero "todo esfuerzo es poco cuando luchas contra el calentamiento global. Como personas y como marca tenemos la responsabilidad de preservar nuestro entorno. Cuando Bombay Sunset nos habló del bosque que planeaban plantar, nos pareció estupendo poder aportar nuestro granito de arena”.

Esta iniciativa, que se proyecta repetir anualmente, ha sido promovida a través de las redes sociales de la marca cuyos seguidores han podido votar dónde se ubicaría el nuevo bosque, así como participar en el plantado de los árboles. La marca de joyas ha lanzado la colección anillos Guadalix para conmemorar el evento, que incluye el nombre de cada una de las variedades de árboles que han plantado en esta acción ecológica.

El ayuntamiento de Guadalix de la Sierra, municipio escogido para llevar a cabo la acción, ha colaborado con Bombay Sunset muy activamente cediendo un terreno municipal que albergue la plantación de los árboles.

“De promedio, cada persona emite al año 24 toneladas de CO2, y es evidente que es responsabilidad de todos nosotros minimizar el impacto negativo que estamos causando en el entorno natural” afirma Miguel Hebreros CEO de Bombay Sunset.

“Las campañas de marketing usan la sostenibilidad con demasiada ligereza, muchas empresas afirman ser sostenibles aprovechándose de la desinformación, pero en Bombay Sunset queremos ser consecuentes con nuestro compromiso y por eso hemos decidido llevar a cabo esta acción solidaria que trascenderá en el tiempo y tendrá una repercusión muy positiva en el entorno” asegura la diseñadora Nidhi Patel.

Sobre Bombay Sunset

Creada en 2018, Bombay Sunset es la firma de joyas de la joven diseñadora de origen indio Nidhi Patel, que desde España comercializa en todo el mundo diseños originales a través de sus canales físicos y digitales, tanto en B2C como B2B. Es una empresa comprometida con el medioambiente que no utiliza el plástico ni en sus productos ni en sus envases.

La firma lanza nuevos productos de forma semanal, rompiendo el paradigma de las temporadas, y adopta canales de venta innovadores en el sector moda.

Sobre Sepiia y Timpers

Sepiia es una marca de moda 100% española que diseña moda inteligente. Sus prendas no se manchan, no acumulan olores, no se arrugan y no dejan marcas de sudor. Con el diseño de un tejido único, sus camisas son elásticas y transpirables e incorporan la tecnología a la industria de la moda de forma totalmente sostenible.

Timpers es una firma de zapatillas diseñadas por ciegos que pretende integrar la discapacidad y a los discapacitados en todos los ámbitos de la vida, eliminando barreras y estereotipos.

