ID Digital School lanza su escuela tecnológica ID Bootcamps Comunicae

lunes, 26 de abril de 2021, 10:53 h (CET) La escuela ofrece Bootcamps -cursos tecnológicos intensivos- en diferentes modalidades: presencial en Madrid o en remoto, a tiempo completo o parcial. Los bootcamps están enfocados a personas que quieren adquirir en un tiempo récord un conocimiento práctico que les permita entrar en el mercado laboral tecnológico. La oferta incluye Bootcamps en: desarrollo web Full Stack, data science, ciberseguridad, DevOps, desarrollo de aplicaciones móviles y diseño UX/UI ID Digital School, que cuenta con más de 10 años de experiencia en educación superior, ha lanzado ID Bootcamps, su escuela tecnológica.

En palabras del Presidente de ID Digital School, Ricardo Carreras “lanzamos esta escuela tecnológica con mucha ilusión, para reorientar e impulsar las carreras profesionales de personas que se convertirán en profesionales tecnológicos y tendrán éxito en el mercado laboral”.

La escuela ID Bootcamps abre sus puertas para ofrecer la mejor formación tecnológica y digital en formato bootcamp. Se trata de cursos intensivos en diversas tecnologías que permiten que los alumnos consigan transformar su carrera en poco tiempo (tres meses en el caso de los intensivos), y convertirse en profesionales tecnológicos junior que se inserten con éxito en el mercado laboral.

ID Bootcamps nace de la mano de un dinámico equipo de profesionales, con Camino de Pablos a la cabeza. “Estamos muy orgullosos de la apertura de nuestra escuela, queremos ampliar la oferta de bootcamps con formación de calidad y ayudar a aquellas personas que busquen una transformación profesional”, comenta Camino de Pablos, Directora de ID Bootcamps.

La escuela se apoya en otra empresa del mismo grupo, Selecta Digital, consultora de selección especializada en perfiles tecnológicos. “Gracias a este apoyo, ID Bootcamps nace con fuerza para responder a las necesidades de nuestros alumnos, desde que se plantean hacer un bootcamp, hasta que consiguen su primer empleo”, apunta De Pablos.

El sector IT crece a un ritmo vertiginoso y la crisis ha acelerado la digitalización del mundo empresarial, por lo que hay un desequilibrio cada vez mayor entre la creciente oferta de puestos de trabajo tecnológicos y el número de candidatos adecuados a esos puestos.

¿Qué perfiles buscan cursar un bootcamp?

Los bootcamps son formaciones pensadas especialmente para aquellas personas que quieren transformar su carrera profesional. Son personas que se encuentran en situación de desempleo, o quieren cambiar de sector y entrar en el mundo tecnológico y digital.

El objetivo es que quienes deciden dar este paso, aprendan con una metodología muy práctica y que al finalizar el curso puedan incorporarse al mundo laboral como perfiles junior. Todo ello por supuesto con la guía y el acompañamiento de la escuela, gracias a su equipo docente y el asesoramiento profesional personalizado.

En el caso de algunos bootcamps con un perfil más especializado, se matriculan también profesionales tecnológicos que buscan elevar su perfil profesional dotándose de nuevas competencias y un dominio de tecnologías punteras.

El sector IT se caracteriza por ofrecer puestos escalables, es decir, que tienen una gran proyección de carrera y salarios competitivos. Según el estudio de 2020 de Course Report, los bootcamps tienen una tasa de empleabilidad de un 82%. Además, podemos hablar de un salario medio de entre 18.000€ a 22.000€ anuales, según LinkedIn Salary, para los perfiles junior en España a los que aspiran los estudiantes una vez terminada su formación.

¿Cuál es la oferta formativa de ID Bootcamps?

ID Bootcamps ofrece seis bootcamps centrados en las tecnologías y especializaciones del sector que más empleo generan:

- Bootcamp en programación y desarrollo web Full Stack

- Bootcamp en Data Science y machine learning

- Bootcamp en Ciberseguridad y hacking ético

- Bootcamp en DevOps

- Bootcamp en Desarrollo de aplicaciones móviles (iOS, Android)

- Bootcamp en Diseño UX/UI y product management

Los bootcamps comenzarán en verano de 2021 en formato Full-Time, tiempo completo con una duración de 3 meses, o Part-Time, tiempo parcial con una duración de 9 meses, y se ofrecen tanto en modalidad presencial en Madrid, como en remoto con clases 100% en directo.

Es muy fácil comenzar la transformación profesional, entra en la web de ID Bootcamps, echa un vistazo a los cursos, contacta con sus Asesores Académicos y empieza tu bootcamp.

Sobre ID Digital School e ID Bootcamps

ID Digital School es un centro de postgrados que ofrece desde 2010 formación avanzada en comunicación, marketing digital y gestión de empresas, en modalidad presencial, semipresencial o a distancia.

ID Bootcamps, parte de ID Digital School, es una escuela especializada en bootcamps -cursos intensivos en diversas tecnologías- que permiten que los alumnos consigan transformar su carrera en poco tiempo (tres meses en el caso de los intensivos), y convertirse en profesionales tecnológicos junior que se insertan en el mercado laboral.

Es decir, enseñan tecnología a personas con ganas de crecer. Les ayudan a comenzar una nueva carrera profesional y les apoyan en cada uno de los pasos del camino.

Visitar su página en https://iddigitalschool.com/bootcamps/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.