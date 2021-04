La oficina perfecta en casa es imprescindible para un teletrabajo productivo, según Muebles Industria Comunicae

lunes, 26 de abril de 2021, 10:20 h (CET) El teletrabajo es, a primera vista, una modalidad con una gran cantidad de ventajas. Sin embargo, crear el ambiente adecuado para trabajar no es sencillo, pero sí es fundamental para aumentar la productividad Ha pasado más de un año desde que la pandemia ha afectado a todo el planeta. Desde entonces el teletrabajo ha sido una alternativa de trabajo para conseguir frenar los contagios y la pandemia. En primera instancia el teletrabajo es una forma de trabajar que, según la mayoría de personas que lo han probado es mucho más productiva y motivante. Como todo en este mundo, hay pros y contras y opiniones a favor y en contra. Pero según una encuesta sobre el Mercado Laboral 2020 realizada por Walters People el 79% de las personas prefieren teletrabajar, ya que son mucho más productivos trabajando desde casa, en silencio y sin tener que desplazarse para el trabajo. El 68% afirma además que el teletrabajo puede adaptarse mejor a su vida personal y mejorar de esta forma su rendimiento laboral.

Por lo tanto, todo el mundo está de acuerdo que el teletrabajo es algo positivo para el que sabe aprovecharlo, sin embargo, hay que saber hacerlo bien. El primer paso para conseguir un teletrabajo productivo es crear un buen ambiente de trabajo en el hogar. La oficina en casa debe situarse en la parte más silenciosa y menos frecuentada del hogar. Hay muchos hogares que cuentan con una habitación extra que casi nunca destinan a algo importante (que no sea a modo de trastero).

En caso de no contar con una habitación extra, lo adecuado sería instalar una puerta corredera o un separador de ambientes. Lo más importante es separar la oficina de las posibles distracciones que pueden haber en la casa. Muebles Industria, una empresa fundada en el año 1951, especialista en muebles a medida afirma que un biombo podría ser una buena opción para separar la oficina del resto de la casa. También es recomendable, según esta empresa, colocar algunas plantas como separación, para darle ese toque verde a la oficina improvisada.

“El color blanco es perfecto para una oficina en casa, ya que hará que esa zona sea más amplia pero también aportará luminosidad al espacio. Una buena iluminación es esencial para mejorar el estado de animo y la productividad del trabajador. Podemos añadir varios puntos de luz, con distintos tipos de lámparas, pero siempre debe ser una luz con color natural” afirma Muebles Industria. Una buena silla es fundamental en el espacio de trabajo. La silla de trabajo es un lugar en el que se pasan muchas horas, por lo que, debes ser cómoda. Muebles Industria: “La silla debe ser cómoda, pero es muy interesante también contar con un diseño atractivo. Nosotros recomendamos el Sillón Relax con reposapiés California”.

