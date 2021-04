Nuevo estreno en plataformas digitales: el documental «Cervantes, la búsqueda» Emprendedores de Hoy

lunes, 26 de abril de 2021, 11:00 h (CET)

El pasado viernes 23 de abril se entrenó «Cervantes, la búsqueda» el documental que se puede ver bajo demanda por tiempo limitado en las plataformas Movistar+ y Scenikus, como se ha visto en noticias de actualidad.

Rodado en 2015, Cervantes, la búsqueda revela la investigación realizada por destacados arqueólogos e historiadores, que diera lugar al hallazgo de la tumba del mayor icono de las letras hispánicas, Don Miguel de Cervantes. Un misterio que había permanecido oculto durante más de 400 años y que queda desvelado en el documental y ahora se muestra en primicia en las plataformas Movistar + y Scenikus.

Sinopsis del esperado documental El paradero de la tumba de Miguel de Cervantes sigue siendo un misterio, cuatro siglos después de su muerte. Un equipo científico puntero busca sus huesos en un antiguo convento de clausura en el centro de Madrid. Las pistas son equívocas y la ayuda que encuentra el equipo en las instituciones, mínima.

El primer día de excavaciones, se produce un hallazgo que da la vuelta al mundo: una tabla con las siglas M.C., que podría pertenecer al ataúd del escritor. A partir de ahí, la excavación se complica. Gran parte de lo que creíamos saber sobre Cervantes y el convento, no es cierto.

El trabajo conjunto de científicos e historiadores desentraña los errores y misterios que han mantenido oculto el lugar de enterramiento del escritor más genial, con William Shakespeare, en el centenario de la muerte de ambos.

Una búsqueda universal, y a veces quijotesca, que aúna lo científico, lo humano y lo cultural.

Un relato apasionante y riguroso, construido con las únicas imágenes -inéditas hasta ahora- que existen de las excavaciones; con las declaraciones de testigos y protagonistas del hecho, incluido el propio espíritu de Don Miguel de Cervantes.

La película no es un documental al uso. En palabras de su director Javier Balaguer, «empieza con la muerte de Miguel de Cervantes y entremezcla testigos y protagonistas –incluidos el espíritu del propio Cervantes y su archienemigo Lope de Vega– hasta llegar a las conclusiones, que demuestran que sus restos están ahí«. Ahí es la cripta del Convento de las Trinitarias de Madrid. El filme abarca las cinco semanas de excavación y muestra imágenes exclusivas de los estudios realizados en su interior.

Este documental se puede ver en el siguiente enlace: SCENIKUS STREAMING.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.