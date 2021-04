Order in: carta digital QR gratis y herramientas para optimizar y ampliar ticket medio en restaurante Emprendedores de Hoy

lunes, 26 de abril de 2021, 11:00 h (CET)

Las aplicaciones de delivery fueron un adelanto del futuro de los pedidos a domicilio, además con la declaración de pandemia, los establecimientos han tenido que involucrarse de lleno en el mundo tecnológico para mantener a flote un sector tan importante, como se ha visto en Noticias.

El negocio de la comida a domicilio en España ha crecido en un 49% en los últimos cinco años de la mano de herramientas como los teléfonos inteligentes, brindando conexión permanente con el cibermundo y a la vez apoyando el distanciamiento social requerido por la Covid-19. Este escenario ha puesto contra las cuerdas a bares, restaurantes y cafeterías que tienen menor afluencia y un horario reducido.

Sin embargo, las bondades tecnológicas siguen abriendo posibilidades para que la comunidad no se prive de actividades cotidianas y necesarias, especialmente para quienes tienen una rutina que los obliga a salir.

Mientras tanto, la restauración ha apostado por la digitalización. Ya se observan locales donde implementan el código QR o excentricidades como un robot que lleva la comida a la mesa.

Ventajas del Menú digital Con la “nueva normalidad” el servicio de comida debe ser rápido, sencillo y transparente, por eso muchos restaurantes han apostado al uso del código QR, es decir, el nuevo menú digital. Con este, los clientes solo tienen que escanear el QR del local para conocer su carta.

Los códigos QR se han convertido en el primer paso de la mesa virtual por ser una solución rápida y efectiva. A esto se le ha sumado apps para teléfonos como Orden In, la plataforma española revolucionaria que permite realizar los pedidos directamente desde el móvil, que se suman a la cuenta y se pagan al culminar la velada, incluso con la opción de dividir el pago entre diferentes comensales de la mesa, una situación muy habitual en encuentros entre amigos y familiares.

Estudios han demostrado que si se sustituye la atención humana por el uso del teléfono, los tiempos de espera disminuyen considerablemente, permitiendo una mayor rotación de mesas y una optimización del tiempo por turno. Además, el personal responsable de atender a los clientes es capaz de atender a más personas a la vez, al ver reducida su carga de trabajo. Por otro lado, esta optimización del tiempo permite una ventaja competitiva, la reducción de errores y mayor organización en la sala.

Otra de las ventajas que ofrece la carta digital QR de Order In, es que, al recopilar los datos de pedidos, se pueden conocer los gustos y tendencias, información importante a la hora de decidir los cambios de menú y las posibles ofertas de mercado.

Order In ofrece además un versión más sencilla de su servicio completamente gratis. La opción de carta digital interactiva QR, sin pedidos y pagos, permite a los establecimientos tener una carta digital QR dinámica, es decir, que puedan fácilmente cambiar cada día sí lo desean. De esta manera los establecimientos podrán a través de la plataforma añadir o quitar platos de la carta según la disponibilidad, actualizar el menú del día o las sugerencias, hacer cambios en la carta, o mostrar más información de cada plato así como los alérgenos, permitiendo a los usuarios navegar por la carta interactiva. Esto choca radicalmente con las cartas QR de muchos establecimientos actualmente que simplemente llevan al cliente a una foto de la carta, lo que hace imposible para el local actualizar la información constantemente.

Esta novedosa aplicación está disponible para iOS y Android, además de en su versión web, con opciones gratuitas para los establecimientos que quieran implementarla. Por medio de ella, pueden gestionar su negocio, actualizar inmediatamente la disponibilidad de sus productos, recibir pagos y muchas opciones más que permite visualizar el local desde el móvil con tan solo hacer clic en Orden In.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.