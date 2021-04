El minuto de oro ¿Que significan para usted las siglas PSM, señor Gabilondo? Ángel Pontones Moreno

lunes, 26 de abril de 2021, 03:55 h (CET) -¿Puede definirme a VOX, señora Menasterio?

-Son números romanos. 5010 para ser exactos. Es el número de candidatos que desechó el partido antes de elegirme.

-Pero el 0 es árabe.

-¡Argh! ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------- -¿Que significan para usted las siglas PSM, señor Gabilondo?

-Pésame. ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------- -¿Qué opina de las posibilidades de UP, señor Iglesias?

-Que son una siglas ideales para que nos voten los ingleses. ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ -------

-¿Como fue elegir "Mas Madrid" como marca electoral de su partido?

-Salimos una noche la ejecutiva de ver Mad Mas, e imaginamos que así dejaría la actual presidenta la comunidad si le dieran un cubata. ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ -------

-¿Entonces, lo de Cs, señor Val...?

-Eso es, el día 5 me cesan. ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------ -Dígame, señora Ay...

