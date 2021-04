​Amores conocidos El amor no es ciencia exacta Aurora Peregrina Varela Rodriguez

lunes, 26 de abril de 2021, 03:47 h (CET) Marie Flavie dejó a su italiano... poco le duró, pero volverán a verse. Aunque sólo discutió fue duro, quizá vuelvan, él no se peinaba. A ella le gusta Italia, quizás vaya a vivir allí, lo sé. Algún día, en un futuro próximo y con ella en su regazo él estará. Pero si lo olvidó... pero su foto, su firma y su fragancia siguen en su almohada, la de ella. En su bolso, lo que me hace pensar en una reconciliación.



Por otro lado, Leslie Ana ama a Federico... él es de Barcelona, se conocieron, él con 23 años, ella 39. Da lo mismo. Él sin hijos, ella, uno de cinco. En ocasiones lo veo raro... pero es una realidad: la ama. La ama mucho, como nunca viera a su ex Pepiño quererla. Duermen juntos, es un locura vuelta realidad, dos hombres ya en su vida... me da que pensar…

El amor no es ciencia exacta, Flavie puede que quede sin su italiano y Leslie Ana olvidó a su Pepiño rotundamente, mis amigos. A otros amores esperaron con los que les dieran mejor las cuentas de sus cuadernos.

