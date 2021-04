Facebook Ads Accelerator se consolida como uno de los cursos de Facebook Ads más recomendados Emprendedores de Hoy

domingo, 25 de abril de 2021, 01:37 h (CET)

La llegada de la era digital a nuestras vidas ha provocado que los negocios se hayan visto obligados a trasladar su actividad a las plataformas digitales. La aparición en Internet y en redes sociales, presentes en el día a día de la gran mayoría de la sociedad, permite a las compañías visibilizar en mayor medida los productos o servicios y aumentar el número de clientes potenciales.

Gracias a la digitalización, el alcance hacia nuevos clientes potenciales por parte de las empresas se ve asegurado sin la necesidad de adoptar grandes inversiones en publicidad. Esto es posible mediante campañas de Ads en redes sociales como Facebook o Instagram. En enero de 2021, Facebook fue la red social con mayor número de usuarios a nivel global, con un total de 2.740 millones de usuarios, según el informe ‘Digital 2021’, elaborado por We Are Social, con la colaboración de Hootsuite. Por su parte, Instagram logró un total de 1.221 millones, una cifra considerable. Por ello, se conoce que las ventajas que ofrece la inversión de publicidad en estas plataformas son infinitas, entre ellas destacan: la viralización, la segmentación de perfiles, alcance y bajo precio en comparación con otros métodos tradicionales.

En este sentido, AdsAccelerator se ha convertido en una agencia de referencia en el marketing digital. Con el objetivo de ayudar a las empresas a mejorar el rendimiento de sus anuncios, la compañía liderada por el reconocido experto en marketing digital, Patrick Wind, está formado por un equipo de profesionales especializados en marketing, procedentes de Barcelona, España y toda Europa.

Centenares de casos de éxito gracias a la ayuda de Patrick Wind Patrick Wind, director general de AdsAccelerator, cuenta con una trayectoria profesional en el sector del marketing digital y es mencionado en revistas de primer nivel reconocidas a nivel mundial, como por ejemplo Forbes. Estos medios lo califican como una de las 30 personas más influyentes del mundo en este sector.

AdsAccelerator ha conseguido crear una estrategia única de marketing llamada ‘Full-Pannel Strategy’, con la que ya ha ayudado a más de 120 marcas a escalar las ventas en línea con los anuncios de Facebook e Instagram, marcas importantes a nivel internacional como ASICS, 21Buttons, Glovo o Bioderma. Wind ha brindado éxito a estas más de 120 marcas después de haber invertido 3 millones de euros en publicidad y haber conseguido 10,4 millones de euros de beneficio en ventas online.

Uno de los grandes objetivos de Patrick Wind con AdsAccelerator es ayudar a miles de personas de todo el mundo a hacer crecer sus propios negocios mediante las campañas de Facebook e Instagram Ads. Por esta razón, el director general de la compañía publica de manera constante numerosos cursos de formación en Facebook e Instagram ads y webinars gratuitos para todo aquel que esté interesado en adentrarse en estos conceptos. Los vídeos, debido a la amplia experiencia que posee Wind como formador en el sector, destacan por la calidad y utilidad de los contenidos. En la página web de AdsAccelerator, existen muchos comentarios de personas que ya han visto los cursos, avalan la gran profesionalidad del experto y remarcan el gran aprendizaje que han adquirido.

Aprender con AdsAccelerator Además de ser un auténtico especialista en campañas de Facebook e Instagram Ads, Wind es conocido por dominar otras ramas del marketing digital. Y es que con más de 6 años de experiencia en el sector y más de 3 millones de euros invertidos en publicidad completa su rol de formador como profesor colaborador en universidades de prestigio de Barcelona, Toulouse y Vienna.

AdsAccelerator cuenta con un excepcional equipo de profesionales en el sector del marketing, cuyo motor principal es encontrar la mejor oportunidad de marketing para que el negocio del cliente pueda crecer de manera exponencial.

Aprender con los cursos online de AdsAccelerator y dejarse asesorar por el equipo de profesionales que forma la empresa es una gran manera de hacer crecer un negocio, consiguiendo atraer un mayor número de clientes gracias a una inversión en publicidad digital no muy elevada.

