MovilFly se considera la revolución en el Internet rural en Cataluña Emprendedores de Hoy

sábado, 24 de abril de 2021, 22:52 h (CET)

La sociedad moderna vive conectada de manera permanente, las 24 horas del día; por esta razón tener Internet se ha convertido prácticamente en una necesidad. Uno de los aspectos negativos que existe en relación a Internet es que el acceso no está igual de facilitado en todos los entornos. Mientras que en los principales núcleos urbanos y áreas metropolitanas existen buenas redes de cobertura, hay muchas veces que las infraestructuras digitales de alta velocidad no llegan a las poblaciones rurales, como se ha conocido en sitio relacionado

Esta situación provoca que la existencia de un servicio de Internet diseñado para ser llevado a todas partes sea fundamental, sobre todo para esas personas que viven en entornos rurales y tienen que trabajar con Internet desde allí. La empresa de telefonía MovilFly ha supuesto una revolución en el sector gracias a la oferta que comercializa de Internet rural en la zona de Cataluña.

Sin coste de mantenimiento ni cuota de línea El plan de Internet rural en Cataluña que ofrece la compañía MovilFly no supone ningún coste de mantenimiento ni cuota de línea. Con el soporte de la telefónica Vodafone, MovilFly ofrece máxima cobertura 4G con una estabilidad de conexión similar a la tradicional y velocidades similares a las de fibra.

El servicio se implementa a través de un kit autoinstalable de dos routers, que permite empezar a navegar de manera fácil y rápida después de conectarlos a la centralita. MovilFly comercializa diferentes planes de fibra óptica, que se ajustan a las necesidades de Internet que presente el cliente. El pack FLYFIBRA permite navegar a una velocidad de 100 MB simétricos, pero si el cliente busca más rapidez, también puede contratar los planes de la compañía que ofertan 300MB y 600 MB.

El servicio de fibra óptica de MovilFly es adecuado para aquellas personas que necesitan trasladarse de manera continua. Gracias a la funcionalidad del servicio, el cliente solo necesita consultar si la cobertura de fibra óptica de Vodafone llega a la zona a la que se va a trasladar y, por otro lado, una toma de electricidad para poder conectar el kit autoinstalable de dos routers.

Cercanía, rapidez y multiservicio Al haber tantas empresas que operan en el sector de la telefonía, MovilFly busca diferenciarse de la competencia a partir de ciertos detalles de calidad en el servicio. Contratar la fibra óptica en Cataluña con MovilFly asegura un servicio totalmente cercano, en el cual el cliente puede hablar en todo momento con una persona y no con una máquina para resolver los problemas o dudas. Otra de las ventajas del servicio de MovilFly es la rapidez. Desde que el cliente decide contratar el plan de telefonía hasta que la fibra empieza a funcionar, tan solo pasan un total de 48 horas como máximo. MovilFly se define como una empresa multiservicio y en la cual la personalización del servicio a la medida del cliente es posible.

En la página web de la compañía telefónica, el cliente puede encontrar toda la información relacionada a cada una de las tarifas de Internet rural en Cataluña que ofrece MovilFly.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.