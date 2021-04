Clínica dental Helident en Sevilla: búsquedas acerca de los implantes dentales en Sevilla Emprendedores de Hoy

Una óptima salud bucodental es vital para que las personas gocen de una calidad de vida. Más allá de la parte estética, que influye en la autoestima, contar con salud bucodental permite realizar funciones biológicas como masticar y deglutir correctamente. Sin embargo, mantener una efectiva higiene bucal no basta, esta debe ir acompañado del chequeo frecuente recomendado por los dentistas, así se ha visto en Sevilla Radio.

Los centros dentales especializados son los sitios ideales para llevar a cabo los diferentes tratamientos odontológicos. En Sevilla, una opción recomendada es la reconocida Clínica Dental Helident, en la que brindan diferentes servicios como: ortodoncia, implantes dentales, endodoncia, odontopediatría, periodoncia, cirugía bucal, prótesis dental, estética dental, y más.

Dentro de su equipo de personal especializado, se encuentra Nora. La directora del centro cuenta con formación en los tratamientos más innovadores para realizar implantes dentales en Sevilla.

Servicios que ofrece una clínica dental en Sevilla Además de ofrecer servicios clásicos como: revisiones, limpiezas dentales, restauración y extracción de piezas dentales, actualmente, las clínicas odontológicas se han dotado de las nuevas tecnologías para brindar tratamientos innovadores y atención garantizada a pacientes especiales o para personas con cardiopatías específicas.

En el caso del equipo de la Clínica Helident, se proporciona tratamientos dentales de calidad a toda la familia con la tecnología puntera que tienen en sus manos. Se ha convertido en un centro de referencia porque sus profesionales son expertos de primer nivel, doctores con vocación, preocupados en facilitar atención integral y soluciones precisas a los pacientes.

Los tratamientos odontológicos más demandados En la actualidad, los tratamientos odontológicos más demandados por los españoles son los implantes. Un estudio realizado el año pasado por el Consejo General de Dentistas así lo reveló. Junto a estos también están los procedimientos estéticos, la ortodoncia y los chequeos preventivos de rutina.

Según la investigación llevada a cabo por la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA), adscrita al Consejo General de Dentistas, se colocan entre 1.200.000 y 1.400.000 millones de implantes al año en España.

Implantología oral y ortodoncia en Sevilla En Sevilla, los especialistas recomendados en implantes son los profesionales de la Clínica Dental Helident ejecutan estos procedimientos mediante la ósea-integración, un proceso más natural y efectivo a largo plazo, en el que el hueso se integra en los implantes dentales de manera totalmente fija, sin movilidad, garantizando de esta manera el éxito de la rehabilitación dentaria.

Este centro de salud bucal también ofrece tratamientos de ortodoncia a sus pacientes mediante estudios personalizados. Gracias a las nuevas técnicas, colocan brackets metálicos, cerámicos, de zafiro o la conocida ortodoncia invisible F22, sin brackets ni alambres.

Esta novedosa técnica reduce al mínimo la presión ejercida en las piezas dentales, por lo que proporciona al paciente movimientos rápidos y cómodos en su dentición. No dañan los dientes y se extraen con facilidad al finalizar el proceso de tratamiento.

