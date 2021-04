La disgrafía, una señal de una mala integración visual motora, según Mejor Visión Comunicae

viernes, 23 de abril de 2021, 17:12 h (CET) La disgrafía, o dificultad de la expresión escrita (o mala caligrafía) es una señal de problemas relacionados con la integración viso-motora y la percepción visual. Esto puede causar grandes problemas en el aprendizaje. Detectar estos problemas a tiempo y tratarlos es esencial para el buen rendimiento escolar de los niños Muchos padres y educadores asocian en muchas ocasiones, la disgrafía, a simplemente no tener la habilidad de tener buena letra y que esto se debe a la pereza o a una inteligencia inferior. Sin embargo, esto es un grave error, ya que, en la mayoría de los casos, los niños sufren disgrafía debido a una desconexión de su cerebro que les impide el proceso de escritura.

“Los niños con disgrafía luchan con la expresión escrita e incluso sostener el bolígrafo puede ser una tarea difícil para ellos. Es imprescindible detectar la diferencia entre la disgrafía con otros problemas como la dislexia. Un diagnóstico correcto es esencial para conseguir un buen tratamiento para que ese niño mejore su rendimiento escolar”, afirma Mejor Visión sobre la importancia de distinguir a tiempo el origen de la disgrafía.

Por lo tanto, la disgrafía se debe a que el cerebro presenta problemas a la hora de organizar los pensamientos para escribir. La disgrafía también se debe a una mala coordinación de los ojos con la mano, por lo tanto, en tareas como la escritura, en las que se utilizan las manos y los ojos al mismo tiempo, se encontrarán dificultades.

Una forma de detectar este problema motriz es la dificultad de realizar algunos deportes en los que se confunde la izquierda con la derecha, o hay dificultad a la hora de apuntar o encajar objetos. Los pacientes con disgrafía debido a la mala coordinación ojo mano también presentarán dificultades a la hora de pintar, ya que también hay un problema de desorden y desalineado, por lo que, se saldrán de la línea a la hora de pintar.

Actualmente hay pocos centros escolares que se centren en la caligrafía de los niños y según Mejor Visión, se observa una clara tendencia hacia el aprendizaje sobre la tecnología y la ofimática. Mejor Visión es un centro especializado en optometría y psicología y realiza estos tratamientos e intervenciones relacionadas con las dificultades de aprendizaje.

La tecnología va asociada actualmente a la producción rápida y eficiente, sin embargo, no hay que dejar de lado la escritura y hay que seguir dándole importancia. La habilidad de la escritura es esencial, ya que va asociada también a la habilidad del habla y la lectura. Cuando hay una mala escritura hay dos habilidades que hay que tener en cuenta: la integración viso motora y la percepción visual. A la hora de detectar la causa de la mala letra hay que distinguir si este problema se debe a una habilidad o la otra (o las dos).

