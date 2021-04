Reedición de libro "Filosofía del Derecho" ya disponible, según Francisco D´Agostino Comunicae

viernes, 23 de abril de 2021, 15:24 h (CET) "Filosofía del Derecho" es un escrito que acumula fuertes puntos de vista relacionados a cómo se está tomando tanto la filosofía como el derecho en nuestra sociedad actual. Estos dos conceptos deberían ir tomados de la mano en todo momento, sin embargo, no es la realidad que existe actualmente y así busca expresarlo el autor El reconocido escritor, Francisco D’Agostino, anunció que se realizará una reedición de su libro más popular. Luego de 15 años, el autor considera que el libro se encuentra completamente vigente y dará una mirada fresca y moderna a dos temas que van de la mano en las sociedades.

Es importante destacar que este no sería el primer libro del autor. D’Agostino cuenta con una prolífica carrera como escritor, con múltiples temáticas. Sin embargo, este sería su primer libro relacionado a filosofía aplicada al derecho.

Esto lo hace mucho más interesante ya que motivó al autor a expresar posiciones y puntos de vista que no habían sido publicados antes y con un tono sencillo, entendible para todos los lectores, lo que transforma esta lectura en una experiencia única.

Uno de los elementos de mayor peso para este autor es que no avala todas las críticas o análisis solo por la persona que lo comenta. Este escritor ha ganado reputación gracias a sus críticas cuando son necesarias y sus alabanzas cuando son merecidas, lo que le da peso a sus puntos de vista que no son modificados ni influenciados por externos.

Filosofía y Derecho, dos conceptos necesarios en la sociedad

Es importante para el lector, iniciar su proceso de lectura con estos dos conceptos claros. Por ello, definen filosofía como el arte que se encarga de responder los enormes interrogantes que exponen al hombre.

Algunos ejemplos de esto son el origen del universo o del hombre, el sentido de la vida, entre otros. Como se puede ver, son temas intensos que requiere un análisis profundo y su conexión con el derecho lo lleva a otro plano.

Lo que lleva a definir lo que se conoce en la sociedad actual como Derecho. Esta palabra proviene del latín ‘directum’, que hace referencia a “lo que está conforme a la regla” y lo que varía es entonces la definición de regla en cada sociedad en la que se estudia el Derecho.

El profesor Casado explica un poco más en cuanto al derecho, afirmando que se refiere a los postulados de justicia y constituye el orden normativo e institucional que regula la conducta humana en sociedad.

Con estos dos conceptos, ya se puede entonces iniciar un proceso de lectura que permitirá un mayor entendimiento al punto de vista que expone D’Agostino.

El positivismo jurídico en la sociedad

Otro tema que este escritor no deja por fuera es su punto de vista en cuanto al positivismo jurídico y lo hace a través de un paseo que engloba el pasado, presente y posible futuro. Este posible futuro sigue vigente 15 años después del lanzamiento de su libro ya que los cambios propuestos en el mismo no fueron aplicados.

Otro importante aspecto de esta temática es que Francisco D’Agostino no deja de lado las referencias a los derechos humanos, que, si bien no están ligados al juego democrático de las mayorías, dependen del consenso de quienes deben definirlos y hacerlos respetar.

Y es que los derechos humanos juegan un papel de vital importancia en la sociedad ya que garantizan una vida digna a cada ser humano, por lo que los mismos deben ser siempre respetados, pero sobre todas las cosas, deben ser defendidos ya que representan el escudo que cada uno de posee.

Gratuito y al alcance de todos

Buscando que este fructuoso análisis de la sociedad actual llegue a la mayor cantidad de lectores posibles, D’Agostino realizó el relanzamiento de su libro y lo publicó de forma gratuita lo cual refleja una clara intención de presentar una crítica a la sociedad que estuviera al alcance de todos.

Se le invita entonces a disfrutar de este libro reeditado 15 años después en Colombia por la editorial Javier Tremis. Realizado con la finalidad de despertar a la sociedad resaltando todos aquellos cambios que son necesarios y el por qué son importantes para la evolución como raza humana.

Si bien puede sentirse un amedrentamiento en la lectura, la realidad es que Francisco D’Agostino no busca amedrentarnos, sino motivarnos a cambiar hoy lo que perjudicará en un futuro.

