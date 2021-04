La automatización basada en software: un nuevo modelo para mejorar las operaciones en el sector logístico

Las empresas de productos de consumo y farmacéuticas aceleran el tiempo de comercialización y consideran que EcoStruxure Automation Expert marca un antes y un después en la industria. Las tareas ligadas a ingeniería se reducen en más del 50% con la combinación de EcoStruxure Automation Expert y AVEVA Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha presentado hoy la versión 21.1 de EcoStruxure™ Automation Expert, su sistema de automatización universal centrado en el software. La adopción de la nueva tecnología ofrece beneficios inmediatos a para las empresas de productos de consumo envasados, farmacéuticas y de logística centrados en ciberseguridad, diagnóstico y conectividad, entre otros.

Avances disruptivos

"EcoStruxure Automation Expert v21.1 es un hito importante en nuestra misión de ayudar a los fabricantes a lograr avances posibles gracias a un enfoque digital de la automatización industrial", afirma Fabrice Jadot, Vicepresidente Senior de Next Generation Automation de Schneider Electric. "Las operaciones de hoy en día necesitan reaccionar rápidamente a las dinámicas fluctuantes del mercado y del entorno y mitigar rápidamente los riesgos potenciales. Al separar los ciclos de vida del hardware y del software, EcoStruxure Automation Expert permite que las aplicaciones de automatización se construyan utilizando componentes de software centrados en los activos, portátiles y de uso probado, independientemente de la infraestructura de hardware subyacente. Este enfoque centrado en el software ofrece ganancias de coste y rendimiento sin precedentes y libera a los ingenieros para que innoven automatizando el trabajo de bajo valor y eliminando la duplicación de tareas entre herramientas".

GEA es uno de los mayores proveedores de tecnología para el procesamiento de alimentos así como para diferentes sectores industriales. La empresa se centra en tecnologías, componentes y soluciones sostenibles para procesos de producción sofisticados en diversos mercados de usuarios finales en los que el tiempo de comercialización y la agilidad son esenciales. EcoStruxure Automation Expert simplifica en gran medida la integración entre la Tecnología Operativa (OT) y la Tecnología de la Información (IT) llegando a nuevos niveles de agilidad para GEA y sus clientes.

“Unir la IT y la OT es nuestra visión en GEA, y EcoStruxure Automation Expert nos está ayudando a cumplir lo que prometemos a nuestros clientes", dijo Matthias Wiemann, Head of Automation & Controls and Software BU Separators, GEA. "Trabajar juntos en estos proyectos con Schneider Electric y EcoStruxure Automation Expert nos proporciona el tiempo de comercialización más rápido y la flexibilidad que necesitan las industrias críticas como la de alimentos y bebidas y la farmacéutica.”

Master Systèmes, integrador de sistemas de automatización industrial y partner de Schneider Electric Master Alliance, está utilizando EcoStruxure Automation Expert para aumentar la agilidad y la flexibilidad en la planta de cosmética de uno de sus clientes.

"EcoStruxure Automation Expert nos permite modernizar los sistemas de automatización heredados hacia una solución de Industria 4.0 de bajo riesgo y ágil", dijo Maurice Re, director de automatización de Master Systèmes. “Esto es un antes y un después para nosotros. Las herramientas de ingeniería avanzada de EcoStruxure Automation Expert nos ayudarán a reducir el tiempo de desarrollo de una aplicación y admite una fácil integración de las tecnologías de IT, incluido el mantenimiento predictivo. Esto se traduce en un tiempo de comercialización más rápido con una solución más fácil de mantener para nuestros clientes."

Schneider Electric también está implementando EcoStruxure Automation Expert en su propio Centro de Distribución Inteligente en Shanghai, China, para reducir los costes y mejorar la eficiencia.

Dado que el software está desvinculado del hardware, modificar la línea de transporte para adaptarla a los cambios en los requisitos de flujo es más fácil y más rentable. Con EcoStruxure Automation Expert, la identificación de la causa raíz del fallo y la resolución de problemas es cuatro veces más rápida. Y con un 45% menos de productos en la línea de error, el rendimiento se incrementa en un 5,3%.

"EcoStruxure Automation Expert proporciona una integración fluida del software de terceros, por lo que ahora podemos adaptar sin problemas nuestras operaciones reconfigurando nuestros procesos para aumentar el rendimiento", dijo Mourad Tamoud, Director de la Cadena de Suministro de Schneider Electric. "Tener una visión holística de todo el sistema utilizando un único punto de referencia aumenta nuestra eficiencia de mantenimiento a través de una identificación y respuesta más rápida a los fallos en nuestro Centro de Distribución Inteligente de Shanghai."

Tecnología de última generación

Entre otros avances, EcoStruxure Automation Expert V21.1 incluye: ciberseguridad mejorada, diagnósticos, integración y puesta en marcha, y bibliotecas ampliadas y soporte de idiomas.

Además, la integración mejorada con AVEVA System Platform garantiza que los clientes de EcoStruxure Automation Expert puedan aprovechar el software líder del mercado de AVEVA para aplicaciones de supervisión, SCADA empresarial, MES e IIoT con una mínima sobrecarga de ingeniería. Estudios recientes demuestran que la combinación de EcoStruxure Automation Expert y AVEVA reduce los esfuerzos de ingeniería en más del 50%.

Automatización universal

Como la empresa más sostenible del mundo y un fabricante global con una red de principio a fin – end to end - de Fábricas Inteligentes y Centros de Distribución Inteligentes, Schneider Electric se ha marcado como misión hacer que las industrias del futuro sean ecoeficientes, ágiles y resistentes a través de la automatización industrial abierta y centrada en el software. Con la última versión de EcoStruxure Automation Expert, Schneider Electric insta a las industrias de fabricación y de procesos a adoptar los beneficios de la automatización universal, la sostenibilidad y la digitalización para impulsar la recuperación económica mundial a través de la automatización industrial de próxima generación.

La automatización universal es el mundo de los componentes de software de automatización ‘plug and produce’ que permite el estándar IEC61499.

“EcoStruxure Automation Expert está cambiando el juego de la automatización industrial y demuestra el compromiso de Schneider Electric con esta”, afirma Jadot. “Seguimos invitando a los desarrolladores industriales de todo el mundo a crear sus propios componentes de software y soluciones basadas en el estándar IEC61499, que pueden interoperar fácilmente con EcoStruxure Automation Expert”.