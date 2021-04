Schneider Electric lanza su nuevo programa de Distribuidores Especialistas para la prescripción de SAIs Comunicae

viernes, 23 de abril de 2021, 15:29 h (CET) La nueva certificación, Secure Power Home & Business IT Networks, está dirigida a los distribuidores eléctricos y se enfoca en soluciones SAI monofásicas de Schneider Electric. A través de esta certificación, además de actualizar sus competencias, los distribuidores eléctricos podrán ampliar su propuesta de valor y su cartera de soluciones ofreciendo a sus clientes productos que garantizan la protección, continuidad y disponibilidad tanto de la red como de los equipos conectados Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, lanza el programa de especialización para distribuidores eléctricos, Secure Power Home & Business IT Networks, que es gratuito y está centrado en los SAI monofásicos.

Cursar la certificación Secure Power Home & Business IT Networks permite a los distribuidores eléctricos adquirir amplias competencias en el ámbito estratégico, comercial, logístico y técnico para la venta de soluciones SAI monofásicas de Schneider Electric. Convertirse en distribuidores certificados por Schneider Electric, además, les ofrece beneficios adicionales como la condición de compra preferente, la venta de servicios asociados, campañas personalizadas, incentivos, acceso al Servicio Técnico Avanzado y la realización de un plan de negocio conjunto con la compañía francesa.

Un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) no solo sirve como suministro de alimentación auxiliar para los equipos críticos, sino que además los protege contra sobretensiones, garantizando así la continuidad del negocio, del servicio o de la partida. Algo especialmente importante en un momento en el que muchas personas trabajan y estudian en casa, y una bajada de tensión o un corte de electricidad puede implicar disrupciones importantes. “Hoy en día, mantenerse conectado es vital. Poder ofrecer a los clientes esa garantía supone una auténtica ventaja competitiva,” asegura Víctor Gago, ET Channel Sales Manager España de Schneider Electric. “Eso es lo que ofrece nuestra nueva certificación a los distribuidores eléctricos, además de la actualización de sus competencias, la posibilidad de ampliar su propuesta de valor y su cartera de soluciones con productos que aseguran que tanto la red como los equipos conectados se mantendrán siempre protegidos, disponibles y alimentados.”

El nuevo programa de especialización Secure Power Home & Business IT Networks consta de 12 horas de formación en soluciones SAI monofásicas de Schneider Electric y está previsto que, en el futuro, se amplíe tanto a Edge como a soluciones SAI trifásicas.

