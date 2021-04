Schneider Electric nombra a Javier Arbués Director de Distribución Eléctrica para Iberia Comunicae

viernes, 23 de abril de 2021, 15:36 h (CET) Tras más de quince años en la compañía, Javier Arbués asume el nuevo rol con el objetivo de impulsar la transformación digital del sector Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado el nombramiento de Javier Arbués como nuevo Director de Distribución Eléctrica para Schneider Electric Iberia.

Javier Arbués, inició su trayectoria profesional en Schneider Electric después de licenciarse en Ingeniería Industrial en la Universidad de Zaragoza. Después de una primera etapa en la delegación comercial de Schneider Electric en Aragón, en el año 2011, asume la dirección de la delegación de la compañía en Baleares, acompañando a la distribución eléctrica en su aproximación en el sector hotelero, entre otros. Después de 6 años, Arbués se traslada a Sevilla desde donde dirige la Delegación de Schneider Electric para Andalucía, Extremadura y Canarias, en una etapa marcada por una mayor especialización de la distribución.

El directivo asume el nuevo reto con el objetivo de acompañar a la Distribución en su transformación, apoyándose en tres pilares: transformación digital, nuevos modelos comerciales y gestión del talento.

“Mi principal objetivo es acelerar la transformación del sector, articulándola en base a la transformación digital, la comercial y la del talento. Para ello, las empresas deben actuar adquiriendo capacidades nuevas que permitan abrir el camino hacia una nueva realidad del sector de la distribución”, comenta Javier Arbués, nuevo Director de Distribución Eléctrica en Schneider Electric Iberia. “Durante este último año, la distribución ha mostrado una gran capacidad de resiliencia y adaptación, pero todavía queda mucho por recorrer. Desde Schneider Electric, vamos a acompañar al sector en este camino, para crear conjuntamente una realidad aún más competitiva”.

