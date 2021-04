La inseguridad alimentaria, un problema al alza en España por la pandemia Comunicae

viernes, 23 de abril de 2021, 14:32 h (CET) Según un estudio de One Poll para Herbalife Nutrition y la ONG internacional Feed the Children, el 44% de los españoles ha experimentado inseguridad alimentaria por primera vez desde el inicio de la pandemia y 4 de cada 5 se ha saltado alguna comida por falta de acceso físico o económico a alimentos. Lejos de acabar esta incertidumbre, 2 de cada 10 españoles cree que su inseguridad alimentaria se alargará más de 6 meses una vez concluya la pandemia La inseguridad alimentaria o la falta de acceso físico, social o económico suficiente a alimentos, según la FAO, es una de las repercusiones de la crisis derivada de la pandemia y una problemática al alza en España. Según una encuesta realizada por One Poll para Herbalife Nutrition y la ONG Feed the Children realizada a 9.000 personas de 21 países con unos ingresos anuales por debajo de 100.000 dólares (unos 83.000€), el 34% de los españoles se ha enfrentado alguna vez a la inseguridad alimentaria y, de ellos, el 44% la experimentó por primera vez durante el inicio de la pandemia. Este dato es superior en aquellos que padecieron este problema antes de la pandemia, en concreto, más de la mitad de los encuestados (54%).

De los que se han enfrentado a la inseguridad alimentaria, el 45% afirma haberse saltado comidas personalmente, el 65% afirma haber empezado a comprar alimentos más baratos, 4 de cada 10 dicen acudir a tiendas diferentes y más asequibles de precio, y el 39% manifiesta haber reducido la cantidad de alimentos que compra de una vez.

En cuanto a los problemas de alimentación y nutrición que han podido experimentar durante la pandemia, casi 3 de cada 10 señala la falta de dinero para comprar toda la comida necesaria (29%), seguido de la imposibilidad de llevar una dieta equilibrada (27%), la falta de opciones seguras para conseguir comida, por el efecto del abarrotamiento de personas haciendo acopio de productos esenciales en los establecimiento (26%), y la falta de acceso a frutas y verduras frescas (23%). Por otro lado, el 27% declara no haber tenido problemas de alimentación o nutrición durante este periodo.

Preguntados por la capacidad de mantener una dieta sana y equilibrada durante la pandemia, el 35% de los españoles declara que le ha resultado más difícil llevar este tipo de alimentación; el mismo porcentaje que asegura esforzarse por alimentarse de manera correcta. Además, en esa línea, más de la mitad (55%) sostiene que uno de los impedimentos para llevar una dieta que se ajuste a las recomendaciones dietéticas es el alto precio de la comida sana, y el 38% indica que, además de haber acudido menos al supermercado por la pandemia, no puede almacenar alimentos frescos.

Otras razones sugeridas por los encuestados que les impiden llevar una dieta saludable son la desidia para cocinar, la comodidad, falta de tiempo para preparar comidas elaboradas, las prisas del día a día, la imposibilidad de comer en casa, el sabor o la preferencia por la comida basura. Además, la falta de información juega un importante papel, pues tan solo el 28 % de los encuestados señala sentirse bien informado sobre el tipo de alimentos que debe consumir para llevar una dieta sana y equilibrada.

De los encuestados, el 61% son padres, por lo que su preocupación no es sólo por ellos mismos: para aquellos que han experimentado la inseguridad alimentaria, el 47% están preocupados de que sus hijos tengan consecuencias a largo plazo en la salud como resultado de la inseguridad alimentaria durante la pandemia.

Pese a que los hijos del 84% de los encuestados están yendo físicamente al colegio y que casi 7 de cada 10 padres confían en las comidas escolares como forma de asegurar una ingesta correcta de alimentos saludables, al 41% le preocupa que no reciban todos los nutrientes que necesitan por no tener acceso a las comidas escolares mientras están aprendiendo a distancia u online.

Como solución que garantice una dieta equilibrada de los hijos durante la pandemia, la mitad de los encuestados insta al Gobierno a que flexibilice el horario laboral para que los padres puedan asegurarse de que sus hijos coman de forma adecuada, y el 48% cree que sería buena idea que los colegios proporcionasen a los padres recetas de comidas fáciles y saludables.

Por último, el estudio revela que 2 de cada 10 españoles cree que su inseguridad alimentaria se alargará más de 6 meses una vez concluya la pandemia.

