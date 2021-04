COEGI recuerda que la forma de controlar una enfermedad infecciosa para la que existe vacuna es vacunarse

Mañana arranca la Semana Mundial de la Inmunización (24-30 abril) y desde la Comisión de Vacunación del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI), subrayan la importancia de que las enfermeras transmitan información científica contrastada a la ciudadanía sobre las vacunas, en un momento en el que se difunde demasiada información Bajo el lema “Las Vacunas nos acercan” del 24 al 30 de abril se celebra la Semana Mundial de la Inmunización (OMS). Con motivo de esta conmemoración, la Comisión de Vacunación del COEGI subraya que ahora, más que nunca, s"omos conscientes de la importancia que tienen las vacunas en nuestras vidas".

“!Conocíamos los logros de las vacunas para controlar e incluso hacer desaparecer muchas enfermedades, pero no éramos tan conscientes como ahora del efecto beneficioso que producen. En poco tiempo, hemos podido comprobar el efecto directo en los mayores que viven en residencias: hemos evitado un elevado número de muertes y de hospitalizaciones”, recuerdan.

Desde la Comisión de Vacunación del COEGI, trabajan para intentar mantener a las enfermeras de Gipuzkoa permanentemente formadas en vacunación y, por ello, el próximo jueves 29 de abril, han organizado en formato online la VI Jornada de Actualización en Vacunación. En ella se revisarán las últimas novedades en relación a las vacunas frente a COVID-19 (características, seguridad, eficacia, edad de uso, etc.), para que las enfermeras puedan transmitir la información pertinente a las personas que atienden.

“Se han dicho muchas cosas sobre estas vacunas, hay demasiada información contradictoria y esto hace que la ciudadanía no sepa a qué atenerse. Por ello, nos parece importante que la enfermera, que es quien tiene mayor contacto con los pacientes, pueda explicar cómo se obtienen las vacunas y por qué sabemos que son seguras y eficaces”, explica Rosa Sancho, responsable de la Comisión de Vacunación del COEGI.

Por otra parte, en la Semana Mundial de la Inmunización recuerda que no sólo existe el COVID-19 y que seguimos expuestos a otras enfermedades frente a las que tenemos que seguir vacunándonos. “La celebración de esta Semana nos recuerda que la única forma de eliminar, si es posible, o al menos controlar una enfermedad infecciosa para la que existe una vacuna, es vacunándonos”, apunta Sancho.

Por este motivo, además de vacunarse frente al COVID-19, desde el COEGI recuerdan que es necesario revisar el calendario vacunal para comprobar si se debe recibir alguna otra vacuna. “Hay que seguir y completar el calendario de vacunación infantil, pero también debemos seguir y completar el calendario de vacunación del adulto; no nos olvidemos del Tétanos, la gripe, el neumococo, el sarampión. No debemos posponer ninguna vacunación por esta pandemia”, subraya Rosa Sancho.

En este sentido, desde la Comisión de Vacunación del COEGI concluyen lanzando el siguiente mensaje: “Cuando yo me vacuno me protejo yo y protejo a los demás. Cuando vacuno a mis hijos les protejo ellos y protejo a los demás, sobre todo a aquellos que no puedan vacunarse por alguna contraindicación médica. Las vacunas nos acercan y nos hacen solidarios”, concluyen.