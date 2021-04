La excursión al lago de Malniu, una de las rutas ideales para la práctica del senderismo en familia Comunicae

viernes, 23 de abril de 2021, 13:04 h (CET) Las vacaciones de este 2021 seguirán marcadas por la pandemia. Los españoles buscarán este verano destinos que ofrezcan altos estándares de seguridad El turismo de proximidad y no masificado, volverá a ser tendencia. Sin ir más lejos, un estudio reciente del portal Booking, señala que el 68% de los españoles planean hacer un viaje nacional en los próximos meses, con lo que todo apunta que la opción de quedarse cerca de casa será la preferida para la gran mayoría de viajeros. Según datos de la plataforma europea de business intelligence, European Traveller Intelligence Monitor de Interface Tourism, los españoles buscarán este verano destinos que ofrezcan altos estándares de seguridad, con una oferta sólida de naturaleza y experiencias en grandes espacios abiertos.

En este sentido, la comarca pirenaica de La Cerdanya, situada en uno de los valles más extensos y amplios de Europa, es un destino de primer orden para el turismo familiar, deportivo y de aventuras. Durante la estación primaveral y veraniega, la zona ofrece un amplio abanico de propuestas para disfrutar de las montañas del Pirineo, practicar senderismo, y huir de la aglomeración de las grandes ciudades.

Una de estas propuestas es la ruta al lago de Malniu, un estanque natural de glaciar, rodeado de pinos y bloques de granito, situado al oeste de La Cerdanya a 2250 metros sobre el nivel del mar, a los pies del macizo del Puigpedrós, la cumbre más alta de la Cerdanya catalana. El punto de inicio del itinerario es el refugio de Malniu, al cual se accede desde el municipio de Meranges por una pista forestal apta para todo tipo de vehículos.

"Con la llegada del buen tiempo, muchos de nuestros huéspedes realizan dicha excursión con toda la familia, ya que la ruta no presenta grandes dificultades orográficas", señala Edu Vidal, gerente del Hotel Esquirol de Llívia, uno de los alojamientos turísticos más bien comunicados con la ruta. El hotel, propiedad de la familia Vidal, cuenta con un total de 20 habitaciones, con una decoración cálida y funcional, y con fantásticas vistas de las montañas pirenaicas.

El establecimiento turístico ofrece todas las comodidades y servicios para disfrutar de una estancia en plena naturaleza. Uno de ellos es el servicio de restauración. El Restaurant Esquirol ofrece un amplio menú diario y de fin de semana, donde poder degustar platos típicos de la zona, como el Trinxat de la Cerdanya, así como deliciosas pizzas y hamburguesas.

Sobre el Hotel Esquirol

El Hotel Esquirol está situado en la localidad gerundense de Llívia, en el Pirineo Español, y está completamente rodeado por territorio francés. La frontera principal entre España y Francia se halla a tan solo 2km. El alojamiento, acogedor y familiar, cuenta con 20 habitaciones, y es un punto de partida ideal para esquiar o visitar la zona. El hotel alberga un spa con sauna y piscina al aire libre, dispone de guarda esquíes, ofrece un servicio de alquiler de equipamiento de esquí y la posibilidad de adquirir el forfait. Además, cuanta con el Restaurante Esquirol, que ofrece un amplio menú diario y de fin de semana, donde poder degustar platos típicos de la zona.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.