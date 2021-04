La cadena de tintorerías 5àsec aterriza en Las Rozas Comunicae

viernes, 23 de abril de 2021, 12:48 h (CET) La franquicia abre su primer establecimiento en el municipio madrileño, continuando con su expansión en la Comunidad de Madrid El pasado 22 de abril, el municipio madrileño de Las Rozas, situado al oeste de la capital, acogió la inauguración de un nuevo establecimiento 5àsec. Con esta nueva apertura, la cadena de tintorerías se sitúa como líder indiscutible en el sector, con más de 30 tiendas repartidas por toda la Comunidad Autónoma de Madrid.

La nueva tintorería, situada en el Centro Comercial El Pinar, cuenta con una de las tecnologías más avanzadas del país en limpieza y desinfección de prendas, así como con un sistema informatizado que permite al cliente, a través de una app, beneficiarse de múltiples ventajas.

El establecimiento cuenta con varias promociones especiales de apertura, como el sorteo de un vale de 100 euros en limpieza o un 50% de descuento en la segunda prenda durante el mes de abril.

Raúl Cerrada, franquiciado de 5àsec durante más de 20 años, abre su quinta tienda con la marca: “Sigo confiando y ampliando mi red de tintorerías 5àsec, porque sé que me avala una marca que cubre todas mis expectativas como franquicia”.

A pesar de las dificultades del momento actual, el empresario reconoce los “beneficios de contar con el respaldo de una marca líder en el sector, con el prestigio y largo recorrido necesarios para garantizar el éxito de esta nueva tienda”.

Con horario de apertura al público de lunes a sábado de 9h a 21h, la nueva tintorería ofrece a sus clientes un servicio pleno adaptado a todas sus necesidades.

El líder en tintorería continúa su expansión

La compañía, que cuenta con casi 100 establecimientos en España, no se detiene ante esta crisis y ha abierto, desde el comienzo de la pandemia, cuatro nuevas tintorerías en España. “Somos optimistas y confiamos en conseguir un récord de aperturas anual con respecto a años anteriores”, apunta Luis Aranda, Director General de 5àsec España.

En este año 2021 están previstas nuevas aperturas en Barcelona, Madrid y Valencia.

En la imagen adjunta y de izquierda a derecha: Luis Aranda, Director General de 5àsec; Raúl Cerrada, franquiciado de 5àsec Las Rozas, y Anna Ivanova, encargada de la tienda.

