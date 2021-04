Implantes cigomáticos. ¿Qué son? ¿Por qué son populares? Emprendedores de Hoy

viernes, 23 de abril de 2021, 11:00 h (CET)

Una de las partes más importantes del físico de una persona es su sonrisa. Por ello, la pérdida de una pieza dental puede producir trastornos, tanto en los hábitos alimenticios, como en la parte estética, afectando la calidad de vida de quien lo sufre, así se ha visto en https://navarra.radio.fm.

Gracias a los implantes, es posible sustituir una o varias piezas, incluso una arcada completa. Existen varios tipos de implantes dentales. En la actualidad, son tendencia los implantes cigomáticos en Sevilla, que se colocan cuando se ha originado una gran pérdida de estructura ósea y no es posible su regeneración.

Cada día, son más los españoles que se preocupan por su salud bucodental. En 2020 un estudio reveló que uno de cada cuatro ciudadanos acude a la consulta dental, lo que representa 5,6 % más que el año anterior.

¿Qué es un implante dental y para qué sirve? Los implantes dentales son tornillos metálicos de titanio puro que se instalan en los huesos maxilares, es decir, debajo de las encías con el fin de sustituir a las raíces de las piezas perdidas. Una vez que se colocan actúan como sustituto del diente dotándolo de mayor funcionalidad y estética.

En Sevilla, la clínica dental Helident, realiza este tipo de tratamientos mediante la ósea-integración, un proceso más natural y efectivo a largo plazo, en el que el hueso se integra en los implantes dentales de manera totalmente fija, sin movilidad, garantizando así el éxito de la rehabilitación dentaria.

El equipo profesional de Helident cuenta con dilatada experiencia y extensos conocimientos en esta área, igualmente, está compuesto por dentistas, auxiliares, protésicos e higienistas, con amplias cualidades humanas. Un equipo formado y especializado en ofrecer siempre el mejor tratamiento, adaptado a las necesidades de los pacientes.

¿Cuándo se debe realizar un implante cigomáticos? Este tipo de técnicas odontológicas se debe realizar cuando el paciente experimenta una gran pérdida de estructura ósea en el maxilar. Esta pudo haber ocurrido por diferentes causas: la persona estuvo sin dientes durante mucho tiempo y no hubo estimulación de los huesos, por enfermedad periodontal, uso de dentaduras postizas, o por la edad.

Estos implantes se diferencian de los más comunes, porque se colocan a través de la cavidad bucal y se anclan en el hueso cigomático. Esto hace que sean de mayor longitud, por tanto suelen llegar a medir de 35 a 55 mm, mientras que los otros miden, como máximo, 18 mm. No se trata de una técnica muy común, es un tratamiento complejo y puede llegar a ser invasivo, de modo que un asesoramiento médico de confianza siempre será necesario para este tipo de intervenciones

De todos modos, es importante seguir la prescripción del profesional de la salud en cualquier circunstancia para conocer las opciones que mejor encajen en cada tipo de contexto o problemática.

Desde clínica Helident, con experiencia amplia en el sector y posicionados como una de las mejores clínicas dentales en Sevilla, se especializan en ofrecer un asesoramiento dedicado al paciente antes de realizar cualquier tratamiento.

