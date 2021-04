El 72% prefiere viajar por España este verano Comunicae

viernes, 23 de abril de 2021, 12:28 h (CET) La agencia de viajes PANGEA The Travel Store lanza la campaña #YoVeraneoEnCasa con la que pretende incentivar el turismo nacional Parece que los viajes a nivel nacional volverán a ser tendencia este verano. Así lo aseguran desde la agencia de viajes PANGEA The Travel Store tras realizar una encuesta entre sus viajeros que revela que el 72% prefiere “quedarse en casa” y viajar por España este verano.

De hecho, las reservas de marzo para viajar por nuestro país han crecido un 93% respecto al mismo mes del año pasado (en pleno confinamiento) y un 42% respecto a 2019, lo que confirma el inicio de la reactivación de la demanda de viajes para este verano.

En este contexto, la agencia de viajes ha lanzado la campaña #YoVeraneoEnCasa en la que convierten el mapa de España en una nueva casa con diferentes estancias inspiradas en distintas zonas del país: La Rioja, "la bodega"; Cataluña, "el ático"; las Castillas y Madrid, "el salón"; o Portugal, "el vecino", entre otras.

Entre los destinos más demandados hasta el momento en España sitúan las islas Canarias. “La terraza” en el particular mapa de casa diseñado por la agencia se coloca en la primera posición con un 41% de las reservas.

Le siguen de cerca las Islas Baleares, “el balcón” con un 34%. Por detrás quedan otras opciones habituales entre los viajeros españoles como la costa del Mediterráneo, “la suite”; el sur de España, el famoso “patio andaluz”; o las regiones del norte como Galicia “la despensa”, Asturias y Cantabria, “el jardín” o País Vasco, “la cocina”.

Además, las reservas en turismo rural para verano también han registrado un considerable aumento respecto a los datos de 2019 con un crecimiento del 35%.

"En PANGEA siempre hemos apostado por el turismo nacional. Pero ahora, después de un año realmente complicado para la economía del país, tenemos que seguir potenciándolo. Por eso lanzamos la campaña #YoVeraneoEnCasa, convencidos de poder ayudar al sector y con el objetivo de seguir ofreciendo a nuestros viajeros experiencias únicas y diferenciales en España", afirma David Hernández, CEO y fundador de PANGEA.

Por otra parte, otra de las tendencias que destaca la agencia es el incremento de reservas tanto para destino nacional como internacional para los meses de septiembre y octubre, momento en el que se espera que la vacunación haya avanzado de forma significativa. Según explican, han recibido un 32% más de peticiones para viajar en esas fechas que en el mismo período del año pasado.

En cuanto a los canales más utilizados para la reserva de viajes, después del último año, en el que ha predominado lo online y la atención a través de teléfono o videollamada, empiezan a observar un crecimiento en el tráfico en tiendas vs digital para reservas de viajes internacionales y también para viajes por España.

PANGEA, caso de éxito de emprendimiento español

Fundada en 2014 por David Hernández, PANGEA The Travel Store es un caso de éxito de emprendimiento español que ha revolucionado el sector de los viajes a través de un concepto 100% onmicanal.

Cuenta con cuatro megatiendas en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, donde se puede encontrar el servicio de agencia de viajes y otros artículos viajeros. Espacios de inspiración viajera con más de 80 asesores expertos en destinos. Auténticos viajeros que diseñan a medida el viaje de sus clientes, recomendando solo aquellas experiencias que conocen de primera mano.

Su asesoramiento no se limita exclusivamente a la reserva del viaje, sino que acompañan al viajero antes, durante y después del viaje. Además, PANGEA cuenta con un exclusivo servicio personalizado y asistencia telefónica 24/7. Todo ello con la mejor relación calidad-precio del mercado, ayudando siempre a transformar y democratizar el mundo de los viajes a medida.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.