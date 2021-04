Vueltia: ¿Dónde encontrar entradas para visitar Sagrada Familia? Emprendedores de Hoy

viernes, 23 de abril de 2021, 12:00 h (CET)

La Basílica de la Sagrada Familia es la obra más representativa de la arquitectura modernista catalana. El majestuoso edificio religioso es uno de los monumentos más visitados en España. Concretamente, recibe más de tres millones de turistas al año. Durante la estancia en Barcelona, conocer la Sagrada Familia es un plan esencial para la mayoría de los turistas, como se ha visto en noticias de última hora. Una de las opciones disponibles para comprar entradas para visitar Sagrada Familia sin hacer largas colas y disfrutar de un tour guiado es con el equipo de Vueltia.

Historia de la Sagrada Familia La Sagrada Familia fue el gran sueño del arquitecto catalán, Antoni Gaudí, quien la inició en el año 1882. La obra fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2005 y su imagen está estrechamente ligada a la ciudad de Barcelona. Las enormes torres, una vez terminadas, representarán a Jesús, la virgen María, los apóstoles y los cuatro evangelistas. Las personas que acceden al templo, descubren el impresionante interior, cargado del simbolismo que expresa la obra del genio catalán: la naturaleza, la religión y Cataluña.

En Vueltia, garantizan a las personas conocer la joya inacabada de Gaudí sin largas esperas. Es posible contactar con la compañía mediante la página web. El equipo de atención al cliente atiende a los usuarios que tengan dudas en el momento de realizar la reserva de entradas para visitar la Sagrada Familia. Al formalizar la compra, los clientes recibirán un correo electrónico de confirmación con el bono de la reserva, que debe ser mostrado a los guías en el punto de encuentro el día de la visita.

Por otro lado, la plataforma también ofrece la posibilidad de explorar diferentes destinos de todo el mundo: Europa, Norteamérica, y África.

Horarios para visitar la Sagrada Familia Los horarios para visitar el templo de la Sagrada Familia son de abril a septiembre, de 9 a 20 horas; octubre y marzo, de 9 a 19 horas; y de noviembre a febrero, de 9 a 18 horas. En estos momentos de pandemia, todos los proveedores cumplen con las normativas sanitarias vigentes dictadas por el Ministerio de Sanidad y recomendaciones frente a la Covid-19.

Para recorrer la Basílica, los visitantes deben cumplir también con ciertos requisitos de vestimenta: no se permite entrar con transparencias, con camisetas de tirantes que no cubran los hombros, escotes pronunciados, espalda y vientre descubierto, pantalones o faldas cortas, chanclas, gorras o gorros a excepción de motivos religiosos, credo o sanitarios.

La Sagrada Familia destaca entre todos los monumentos de Barcelona. Es una de las basílicas más singulares del mundo y una de las obras arquitectónicas con más visitantes de España, junto la Alhambra de Granada y el Museo del Prado.

Según las previsiones, la catedral tendría que estar terminada en el año 2026. No obstante, a raíz de la caída de visitantes y de los ingresos provocada por la pandemia y la paralización de las obras durante el estado de alarma, se han retrasado las obras y los plazos de construcción de la Sagrada Familia.

