Los SAT independientes ayudan a la marcas de electrodomésticos a ganar mercado, según Servitec Valencia

viernes, 23 de abril de 2021

viernes, 23 de abril de 2021, 11:40 h (CET) Los talleres de asistencia no oficiales u autorizados por las marcas cumplen con una labor fundamental en la mejora de la satisfacción postventa, al ser capaces de atender la demanda de servicios de asistencia técnica con mayor rapidez que los servicios oficiales Corría el año 2005 cuando el grupo valenciano Roca Corporación Empresarial decidió deshacerse de su división de calefacción y venderla al grupo británico de calefacción Baxi Group. Desde entonces las calderas y sistemas de calefacción con sello Baxi se han convertido en una de las principales marcas de calefacción en el territorio Valenciano y nacional. La empresa, que fabrica desde calderas murales de condensación a gas o gasoil, calderas de Pellets o eléctricas, bombas de calor o sistemas de aire acondicionado, es de reconocimiento en el territorio nacional por ser en el pasado una empresa 100% española que fabricaba (y aún fabrica pero bajo el nombre "Baxi" o "Baxiroca") sus productos en sus factorías barcelonesas de Gavá (radiadores) y Fabrigás en Castellbisbal (calderas).

No obstante, el mercado nacional de sistemas de calefacción y climatización es un mercado que se podría considerar bastante saturado, con potentes competidores entre los que destacan marcas como Vaillant, Junkers y Ariston, a los que se han sumado en los últimos años marcas de menor renombre y, probablemente, menor calidad, pero altamente competitivas en cuanto a precio se refiere por el hecho de ser fabricadas en territorio chino.

Una de los campos que permite a los fabricantes de sistemas de calefacción y aire acondicionado distinguirse de sus competidores y adquirir ventaja competitiva es en el campo del servicio postventa y de asistencia técnica. Este campo se ha convertido en fundamental en la cadena de valor de las marcas, en un mundo en el que la innovación tecnológica se ha abaratado y democratizado. Es por esto por lo que las empresas de servicio técnico independientes no oficiales y asociadas con las marcas se han convertido en fundamentales a la hora de garantizar la satisfacción de los clientes y, por qué no, ayudar de manera indirecta a los fabricantes a diferenciarse de sus competidores y sacar ventaja competitiva.

Según Servitec Valencia, que es una de las principales empresas independientes de asistencia técnica en Valencia, los pequeños talleres de asistencia técnica contribuyen a la mejora de la satisfacción del cliente al tener capacidad para atender con mayor rapidez que los servicios técnicos oficiales cualquier urgencia o servicio de soporte. "nuestra empresa tiene la capacidad de prestar servicio técnico Baxi valencia con mayor rapidez que el servicio técnico oficial de la marca en la provincia; mientras que el servicio técnico oficial da cita para visita en el domicilio del cliente con un plazo que se sitúa habitualmente en una semana, nosotros tenemos disponibilidad para actuar casi que de inmediato en un plazo menor a 48 horas" cuenta Alejandro Duque, gerente de la empresa. La empresa realiza también intervenciones de servicio técnico Roca valencia para calderas y sistemas de calefacción antiguas del fabricante, cuando éste era una empresa española perteneciente al grupo valenciano Roca Corporación Empresarial. Según Servitec, su equipo de técnicos cumple con una labor fundamental en la ciudad de Valencia para el fabricante, ya que de no ser por ellos, el servicio técnico oficial de la marca no tendría la capacidad para atender toda la demanda de servicios en la ciudad.

Este tipo de empresas, independientes de los servicios técnicos oficiales, cumplen una labor bastante importante de cara al público y el cliente, mejorando la satisfacción postventa. Contribuyen a mejorar la imagen de las marcas y a su consolidación como marcas respetables que se preocupan por los clientes. Por ello, no es de extrañar que estén floreciendo en todas las ciudades del territorio español, con el visto bueno de los fabricantes de todo tipo de electrodomésticos, sistemas de calefacción y aparatos del hogar.

