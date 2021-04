GRUPO GALILEA: Taller de Planificación Financiera gratuito en España Emprendedores de Hoy

viernes, 23 de abril de 2021, 11:00 h (CET)

Debido al escenario sanitario actual, se han planteado una serie de cambios en todos los sectores de la sociedad moderna. Por ello, ante las urgencias inmediatas, es importante tener una visión de futuro en cuanto a los ahorros y la inversión, así se ha visto en esta página web.

A lo largo de la historia, el sistema educativo español nunca ha prestado atención a proporcionar formación a los jóvenes sobre la enorme oferta de productos de ahorro e inversión que existen. Por este motivo, muchas personas acaban siendo víctimas de situaciones financieras como pueden ser tener que renunciar a una herencia por no poder pagar los impuestos o perder todos los ahorros en algún tipo de inversión fraudulenta.

Para evitar este tipo de circunstancias, es fundamental que cada persona sepa realizar su propia planificación financiera antes de que otro lo haga, otros como pueden ser los bancos, que la mayoría de las veces se benefician a sí mismos a través de las gestiones. Ahorro & Protección, una de las agencias de seguros especializada en Planificación Financiera que forma parte del Grupo Galilea S.A., ofrece un taller gratuito de Planificación Financiera para todas aquellas personas que estén interesada en saber cómo funciona realmente el dinero.

Pioneros en la enseñanza gratuita de Planificación Financiera La Agencia Ahorro & Protección empezó en 2010 a impartir formación gratuita de Educación Financiera en toda España. Desde entonces, la agencia ya ha realizado más de 1.000 Talleres presenciales en todo tipo de entidades: ayuntamientos, empresas, universidades o escuelas entre otras. Actualmente, debido al contexto vivido por el coronavirus, los profesionales del equipo que forman Ahorro & Protección siguen impartiendo los talleres de manera online. Todo esto les convierte en auténticos pioneros en el sector de la enseñanza gratuita de Planificación Financiera en el país.

Este tipo de talleres se realizan con la intención de que todas las personas sean capaces de administrar los recursos económicos de la mejor manera posible y sin correr riesgos. Además, contar con conocimientos financieros ayuda a saber protegerse de las infinitas opciones de ahorro e inversión que existen hoy en día. Algunos de estos conceptos, como las inversiones, las estafas piramidales, las tarjetas revolving o los propios acuerdos que ofrece la banca, pueden ser en muchas ocasiones conceptos abusivos e ilegales.

La Planificación Financiera se debe hacer a corto, medio y largo plazo, sin improvisar en ningún momento. Según la agencia Ahorro & Protección, para conseguir una buena Planificación Financiera se deben contemplar como mínimo 5 aspectos: Planificación Fiscal, Planificación Patrimonial, Planificación Sucesoria, Planificación del Ahorro y la Inversión y Planificación de la Jubilación. Todos estos conceptos son enseñados de forma transparente y sencilla en los Talleres de Formación que imparte Ahorro & Protección.

Plan Personal Financiero gratuito La Agencia Ahorro & Protección se encuentra dentro del Grupo Galilea S.A, formado en total por 12 corredurías de seguros, agencias de suscripción de riesgos y agencias de seguros especializadas. El Grupo cuenta con más de 75 años de experiencia.

La actividad de Ahorro & Protección no se basa únicamente en impartir talleres de formación. Después de asistir a los talleres, muchos de los participantes quieren dar un paso adelante y explorar su propia planificación financiera. Para todas estas personas, existe el soporte profesional de los consultores financieros que forman el equipo, profesionales que cuentan con una dilatada experiencia profesional en el sector. A parte, los interesados pueden obtener un Plan Personal Financiero de manera gratuita.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.