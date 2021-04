Fundador del Abrahamic Business Circle recibe galardón por su contribución a la diplomacia económica Comunicae

jueves, 22 de abril de 2021, 17:52 h (CET) La California Metropolitan University otorga el título de Doctor Honoris Causa al Dr. Raphael Nagel El pasado 08 de abril, el fundador y presidente de The Abrahamic Business Circle, el Dr. Raphael Nagel, inversor, filántropo y asesor principal de varias familias reales y UHNWI en Emiratos Árabes Unidos, recibió el prestigioso Doctorado Honoris Causa de la Universidad Metropolitana de California en reconocimiento a su contribución a la diplomacia económica en Medio Oriente.

El empresario judío con sede en Dubai ha trabajado incansablemente para integrar a líderes empresariales de la región a raíz de los históricos Acuerdos de Abraham, anunciados en agosto del año pasado.

"La diplomacia económica es una parte vital para la construcción de la paz y, como judío en Medio Oriente, siento que tengo la responsabilidad fundamental de ser parte de este período histórico en el que estamos viviendo. Es un verdadero honor ser reconocido por mi contribución".

Desde la firma de los acuerdos, Emiratos Árabes Unidos e Israel han cerrado transacciones por valor de miles de millones de dólares, países que, tras 70 años de división, han llegado a un acuerdo para normalizar sus relaciones diplomáticas. Los acuerdos también han facilitado las relaciones entre Israel y sus vecinos: Baréin, Marruecos y Sudán.

“Hay mucho potencial para la región desde la firma de estos acuerdos”, declaró el Dr. Nagel. "Enfrentamos muchos de los mismos desafíos y compartimos muchos rasgos. Entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, existen grandes sinergias no solo en el área económica sino en la esfera más amplia de la humanidad".

En una carta dirigida al Dr. Raphael Nagel, el presidente de la universidad, Roy Virgen Jr., manifestó: "Su defensa para estimular los negocios en toda la región está dejando una huella notable para el resto de las organizaciones empresariales".

El Dr. Nagel ha sido invitado a unirse al equipo de profesores internacionales y líderes industriales de la Universidad, quien comunicó: "aportará cambios positivos y desarrollo en beneficio de todos".

Acerca de The Abrahamic Business Circle

El Abrahamic Business Circle promueve la diplomacia económica a través de los negocios. El grupo global de networking proporciona a sus miembros una red mundial de contactos para crowdfunding, comprar y vender empresas, localizar inversiones potenciales, joint-ventures, localizar canales de distribución y ganar nuevos clientes. Los miembros de la institución incluyen líderes globales en campos tan diversos como bienes raíces, salud, derecho, tecnología y finanzas.

