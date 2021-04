Intenso Informática incrementa los servicios de reparación de consolas averiadas Comunicae

jueves, 22 de abril de 2021, 17:32 h (CET) Actualmente, al atravesar una pandemia mundial, la población española ha incrementado la realización del "gaming", derivando en el aumento de las reparaciones de consolas Dado el momento que está atravesando la población, como es la pandemia COVID-19, en la cuarentena incrementó la venta de videoconsolas, por lo que, ha aumentado la reparación de ellas. Además, se ha observado cambios en la conducta del consumidor, optando por reparar, antes que comprar un producto nuevo.

En Intenso informática se dedican a arreglar cualquier tipo de consola, con los diferentes problemas que pueda sufrir. Reparan consolas como Nintendo Switch, PS4, PS3, Wii, Xbox 360 u otra videoconsola. Cuenta con un gran equipo de informático especializados en la reparación de videoconsolas al que se le puede solicitar presupuesto sin compromiso para solucionar el problema del dispositivo.

El objetivo de Intenso Informática es reparar las videoconsolas de forma eficaz y a un precio asequible. Está especializado en diferentes servicios:

Servicio técnico Sony: Son especialistas en la reparación de soportes Sony, solucionando problemas como reparación de luz amarilla, cambio de disco, conector HDMI, ventilación, unidad lectora, lentes, fuente de alimentación, fallo del sistema operativo, etc.

Servicio técnico Microsoft: Cuentan con expertos en Microsoft, pudiendo reparar la unidad lectora, fallos de ventilación, módulo bluetooth, lentes, luz roja, fuente de alimentación, fallo sistema operativo, cambio disco, etc.

Servicio técnica Nintendo: El equipo Intensa Informática, repara bisagras, botones, batería, fallo alimentación, unidad lectora, apagones, etc.

Intensa Informática se caracteriza por su:

Calidad/precio: Cuentan con un amplio equipo de profesionales del sector con años de experiencia, y al mejor precio.

Rapidez: Es ágil en las reparaciones de videoconsolas.

Garantía.

En definitiva, Intenso Informática soluciona todos estos problemas, ofreciendo un servicio capacitado y preparado ante la reparación de videoconsolas de todo tipo de marcas, contando con más de 20 años de experiencia en el sector.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.