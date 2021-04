Psico-avanza, profesionales de la psicología Comunicae

jueves, 22 de abril de 2021, 17:04 h (CET) Profesionalidad, calidad humana y discreción. Son algunos de los valores con los que cuenta Psico-avanza, unos profesionales de la psicología, dispuestos a ayudar a todas aquellas personas que lo necesiten Empresa situada en Fuengirola, Málaga, con un cualificado equipo de profesionales y con una larga trayectoria en el sector de la psicología. Los problemas son inevitables, forman parte de la vida, y con frecuencia, las personas intentan afrontarlos a base de repetir fórmulas o aplicar las mismas con mayor intensidad, hasta que en la mayoría de los casos, no solo no consiguen soluciones reales, sino que con frecuencia, se agrava la situación. Cuando las personas sienten que dichos problemas los superan es cuando la psicología puede ayudarlos a abordarlos de la mejor manera posible y recuperar su estado de bienestar.

Con las afirmaciones anteriores, se destaca que el verdadero problema no se encuentra en la situación de la que se parte, sino de las acciones ineficaces que no permiten avanzar.

La psicología cuenta con diferentes perspectivas y modelos desde los que abordar diferentes problemáticas. En Psicología-avanza se centran en que cada persona y cada problemática puede beneficiarse mayoritariamente de un modelo u otro dependiendo de diferentes factores influyentes. Es por ello que trabajan desde diferentes perspectivas, como pueden ser:

TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL. Se encuentra entre las terapias con mayor eficacia avalada empíricamente para la mayor parte de los trastornos. La terapia cognitivo-conductual ha continuado incrementando evidencia científica en diversos trastornos mentales como pueden ser la depresión y trastornos de pánico, fobias, trastornos de estrés postraumáticos, entre otros. En general, se han encontrado resultados heterogéneos en estudios mediante neuroimagen funcional tras la aplicación de terapia cognitiva-conductual o farmacología. proporciona una terapia práctica y direccionada, con un procedimiento sistematizado que comienza con un análisis funcional para detectar tanto el origen como el mantenimiento de pensamientos y conductas disfuncionales que la proveen de características únicas. Es una terapia activa y directiva.

TERAPIA DE MODELO NARRATIVO. Esta perspectiva plantea que los pacientes acuden a consulta con una narrativa del problema que en buena medida está contribuyendo al mantenimiento del mismo. En este sentido, una de las tareas del terapeuta es fomentar la generación de interpretaciones diferentes a las que aportan los clientes en un primer momento. Por tanto, la terapia se basa en re-escribir historias que produzcan salidas a los problemas. Se trata de una forma de utilización del lenguaje que genera significados divergentes e historias alternativas que faciliten la resolución de los problemas.

TERAPIA DE MODELO SISTÉMICO. Es el más comúnmente extendido en terapia familiar. Goza de gran popularidad en el marco de la asistencia y en el bienestar social siendo su principal aplicación en terapia familiar. Se distingue de los demás modelos de intervención en que dirige su unidad de análisis al sistema que rodea a la persona y no a la persona individualmente, tan ensalzada en la psicología tradicional. Se basa por tanto en el sistema familiar como un todo estructurado e interdependiente.

Al igual que en Psico-avanza trabajan desde varias perspectivas, como las que se han mencionado anteriormente, también lo hacen de forma individual, familiar o en pareja:

TERAPIA INDIVIDUAL. En las diferentes etapas por las que una persona pasa a lo largo de la vida, puede encontrar dificultades bien por factores que conciernen a la propia etapa evolutiva, bien por factores que conciernen a la propia persona o por factores contextuales y situacionales a los que se ve sometida. Normalmente, estas etapas acaban formando nuevos aprendizajes, habilidades y experiencias que enriquecen a la persona y las prepara para nuevas etapas.

TERAPIA DE PAREJA. Todas las parejas van a tener que afrontar dificultades en alguna o en varias de esas etapas, sin embargo, la base de los conflictos va a estar en los recursos con los que cuente la pareja para afrontarlos y muy probablemente, lo que hará que se mantengan, va a ser la incapacidad para comunicarse correctamente y poder llegar a acuerdos en una negociación que les posibilite una reconciliación. Los objetivos de la terapia de pareja son conseguir una adaptación sana de la pareja al nuevo contexto que tendrá que compartir sin que se produzca pérdida de identidad de ninguno de los miembros, Establecer o recuperar niveles adecuados de comunicación, conseguir puntos de encuentro y crear alianzas.

TERAPIA DE ADOLESCENTES. Entender la adolescencia implica un enfoque multidisciplinar. Hay que tener en cuenta además de los cambios biológicos, emocionales y psicológicos, las interacciones tanto grupales como interpersonales. La adolescencia, al igual que otras etapas del ciclo vital, conlleva sus propias problemáticas y sus propias tareas aunque esto va a depender de la individualidad de la perspectiva con la que se afrontan. Entre los problemas más frecuentes se puede mencionar los relacionados con el estado del ánimo, como es el caso de la depresión, la ansiedad, los relacionados con el descubrimiento de la sexualidad, conductas disruptivas como pueden ser malos hábitos o adicciones entre otros, o relacionados con el aprendizaje.

TERAPIA FAMILIAR. La terapia familiar puede ayudar a mejorar las relaciones conflictivas que se producen dentro del ámbito de la familia. Conflictos con los hijos, la pareja, entre miembros de la familia y de manera muy especial cuando en algún miembro se encuentra un caso de enfermedad mental o adicción, en estos casos, la terapia familiar ayuda a encontrar las mejores formas y más funcionales de afrontar la convivencia y las relaciones independientemente de que el miembro afectado reciba el tratamiento individualizado farmacológico y terapéutico. La terapia familiar desplaza el foco de atención del individuo al que se localiza como fuente del conflicto al sistema que compone el contexto familiar pasando de lo intrapsíquico a una perspectiva interaccional.

El objetivo de Psico-avanza en la asistencia psicológica es lograr con la mayor eficacia la resolución de problemas psicológicos. Las técnicas más avanzadas y actualizadas de la Psicología Clínica permiten tratamientos seguros y rápidos.

Con todo ello, otra de las ventajas que se encontrarán en Psico-avanza, es la flexibilidad del terapeuta a la hora de integrar técnicas propias de otras perspectivas que podrían influir positivamente en la curación o mejoría de un paciente concreto, enriqueciendo con ello la propia terapia.

