BigBuy cierra 2020 con una facturación de 65 millones de euros y factura el 90% fuera de España Comunicae

jueves, 22 de abril de 2021, 17:12 h (CET) La plataforma mayorista superó el millón de pedidos en 2020. El 90% de la facturación de BigBuy proviene de fuera de España, principalmente del resto de países europeos. Supone un crecimiento del 80% respecto al año anterior La plataforma mayorista BigBuy, especializada en abastecer de productos, logística y tecnología a clientes que venden en el canal online, cerró el año 2020 con una facturación de 65 millones.

Se trata de un salto importante que supone un crecimiento del 80% respecto al año anterior, si se tiene en cuenta que en 2019 BigBuy facturó 36 millones de euros.

La compañía cierra el año con los mejores resultados de su historia, superando el millón de pedidos, de los cuales el 90% fueron enviados fuera de España. Siendo Francia e Italia los países que más ventas generaron, por encima incluso de España.

A fecha de hoy, BigBuy maneja un catálogo con más de 100.000 referencias y 3.000 marcas (muchas de ellas primeras marcas), de multitud de categorías (hogar, cocina, electrónica, belleza, etc.), y ofrecen el catálogo traducido a 24 idiomas europeos. Son el único mayorista que ofrece este amplio catálogo con la posibilidad de enviar un pedido multi producto y multi categoría en un solo envío y pagando un solo porte, ya que todo se expide desde su logística en Valencia.

Este 2021 BigBuy sigue creciendo un 70% respecto al 2020, por lo que consolida su crecimiento y corrobora que la apuesta por la tecnología que se llevó a cabo desde finales del 2018 empieza a dar sus frutos.

Como afirma Salvador Esteve, CEO y fundador de BigBuy: “Nuestros objetivos son tan ambiciosos, que parecen imposibles, pero cuando vas a por ellos y te rodeas de un equipo de profesionales extra motivado, las locuras se convierten en realidad. Lo que realmente nos motiva, es dejar una huella en el ecommerce mundial, y que nuestro modelo de negocio sea único. Make a mark on global ecommerce."

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.