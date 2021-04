Serralleria Catalana: Cerrajero urgente en Lleida Emprendedores de Hoy

jueves, 22 de abril de 2021, 18:24 h (CET)

La empresa Serralleria Catalana, situada en Lleida, cuenta con una dilatada experiencia en el sector de la cerrajería. Ofrece servicios profesionales para resolver todo tipo de situaciones y garantizar una buena atención al cliente. Además, trabaja en todas las localidades de Lleida. El servicio de un cerrajero urgente en Lleida puede ser necesario en múltiples casos. Por ejemplo, en un contexto en que la puerta de una vivienda se haya cerrado y la persona no tenga las llaves, para reparar una cerradura, o bien para reforzar la seguridad de un hogar, oficina u otro inmueble, así se ha visto en https://fuenlabrada.radio.fm.

Experiencia en los servicios Los servicios ofrecidos por Serralleria Catalana están apoyados en la experiencia de los técnicos, con el fin de garantizar un trato excelente a los clientes. Los cerrajeros tienen más de veinte años de experiencia, de modo que transmiten la confianza y profesionalidad requerida en los casos en que los clientes requieran un cerrajero urgente en Lleida.

En referencia a la reparación de las cerraduras, trabajan con una gran variedad de marcas: Tesa, Mcm, Lince, Ucem o Fac. Asimismo, cuentan con opciones premium, como Keso, M&C y los cerrojos de seguridad SAG.

Por otro lado, el personal está capacitado para realizar inspecciones técnicas de seguridad y conocer sí el espacio de trabajo o vivienda es seguro. En estos casos, se valora el riesgo de robo y la resistencia de la puerta, así como de la cerradura y el resto de los componentes.

En definitiva, los expertos dan soluciones de cerrajería a cualquier nivel y prestan un servicio integral. La calidad de los productos, junto con el profesionalismo del personal, se convierte en la fórmula de éxito de la empresa.

Puertas blindadas y acorazadas: mayor seguridad Otra rama de servicios prestados por Serralleria Catalana son las puertas blindadas y acorazadas. Todas las puertas están homologadas según la normativa europea y son instaladas rápidamente y de forma limpia, evitando problemas. Esto es gracias al uso de resina que, al secarse, forma un bloque compacto y uniforme con el muro de la vivienda. En todos los casos, es el cliente quien elige los materiales y acabados y configura la puerta a medida con el nivel de seguridad demandada.

Es decir, Serralleria Catalana se caracteriza por la experiencia en cerrajería e instalación de puertas blindadas y acorazadas. No obstante, también ofrece servicios de carpintería metálica, con fabricación e instalación propia de puertas, rejas, cercados, balcones, entre otros.

Un porcentaje alto del crecimiento anual de la empresa es debido a la fidelización de clientes que recomiendan los servicios a colaboradores empresariales, familiares y amigos. La relación profesional es permanente en el tiempo para comprobar el correcto funcionamiento de la obra y mantener la relación con el cliente y asegurar la tranquilidad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.