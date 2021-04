Techem impulsa la eficiencia energética en los hogares españoles de la mano de Solutions 30 Comunicae

jueves, 22 de abril de 2021, 16:44 h (CET) Ambas compañías han cerrado un acuerdo de colaboración a nivel nacional para agilizar la instalación de repartidores de costes en aquellas viviendas que aún cuentan con calefacción central, medida impulsada por la reciente aprobación del Real Decreto 736/2020. Este acuerdo, suscrito por tres años y con un valor de 6 millones de euros, garantiza el despliegue de las soluciones de Techem de control del gasto energético con la máxima calidad y garantías en todo el territorio nacional Techem Energy Services, proveedor internacional líder de soluciones para edificios inteligentes con 70 años de experiencia, ha cerrado un acuerdo de colaboración a nivel nacional con la filial ibérica de Solutions 30, uno de los principales proveedores europeos de soluciones para las nuevas tecnologías. El objetivo de esta alianza estratégica es agilizar la instalación de repartidores de costes en aquellas viviendas que aún cuentan con calefacción central; así como garantizar el despliegue, con la máxima calidad y garantías, de este tipo de soluciones desarrolladas por Techem para el control del gasto energético.

El acuerdo, suscrito por tres años y cerrado con un valor de 6 millones de euros, asegura a los clientes de Techem en todo el país que el despliegue de sus soluciones para la optimización del gasto energético con tecnología IoT se llevará a cabo de manera profesional, con la máxima garantía de calidad y a través de procedimientos estandarizados y homogeneizados.

La reciente aprobación del Real Decreto 736/2020, por el que se regula la contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios, obliga a todas aquellas comunidades de vecinos con suministros centralizados y usuarios finales de calefacción y refrigeración a instalar sistemas de contadores individuales en un plazo máximo de dos a tres años. Una normativa europea que aterriza en España trasponiendo la Directiva 2012/27/UE, cuyo último fin es combatir el cambio climático, contribuyendo a reducir drásticamente el consumo energético de los hogares europeos y las emisiones CO2.

La adaptación a la normativa en España representa varios retos, como la necesidad de desplegar las soluciones IoT en más de 1,5 millón de hogares, en un plazo corto de dos a tres años y con todas las medidas necesarias para asegurar que cada proyecto se lleva a cabo con las máximas garantías de seguridad frente a la amenaza COVID-19. Ante este contexto legislativo, Techem da un paso al frente y agiliza el proceso de instalación de sus sistemas de lectura individual gracias a su alianza con Solutions 30 Iberia.

De este modo, Techem amplía su capacidad de negocio en España con el objetivo de satisfacer las demandas de sus clientes, así como resolver cualquier incidencia que pueda surgir y atender a sus necesidades específicas. Por su parte, Solutions 30 Iberia, al asociarse con Techem, amplía su presencia en el mercado de IoT y consolida su posición como uno de los principales proveedores europeos de multi-tecnología de respuesta rápida, con más de 60.000 llamadas de servicio al día, una plataforma de software para la gestión de equipos y garantías de implementar un proceso operativo estandarizado, coherente y de gran calidad.

Juan Fandiño, CEO de Solutions 30 Iberia, afirma que "estamos muy satisfechos con el acuerdo de colaboración firmado con Techem para desplegar la instalación de sus sistemas de reducción de costes basados en tecnología IoT, que facilita la lectura remota del consumo de los dispositivos. Un equipo joven, experimentado, polivalente y multitarea será el encargado de liderar este proyecto que para nosotros resulta estratégico”.

Mireia Sánchez, Directora General de Techem España, comenta a su vez que "estamos seguros de que el acuerdo con S30 cumplirá con los más altos estándares de calidad en las instalaciones en toda España, pudiendo satisfacer la alta demanda. Todos los procedimientos están en marcha para proporcionar una experiencia óptima a los clientes y para que éstos se beneficien de los últimos avances en el ámbito de la digitalización”.

Soluciones para la eficiencia energética y reducción de costes

Techem ofrece productos y soluciones con lectura radio OMS que facilitan la optimización y el control energético de cada vivienda, permitiendo así al usuario final conocer y optimizar su consumo real de energía. Entre estas soluciones se encuentran los repartidores de costes de calefacción, las válvulas termostáticas, los contadores de energía y los contadores de agua.

La instalación de repartidores de costes permite la optimización y el control del gasto energético de los propietarios de cada vivienda, tanto en términos medioambientales como económicos, pudiendo alcanzar ahorros de hasta un 30% de su consumo. Su lectura por radio, además, facilita que los propietarios entiendan mejor sus consumos y facturaciones mensuales. De este modo, los usuarios toman el control de su sistema de calefacción para no consumir más de lo que necesitan y, por lo tanto, pagar menos. Con el fin de reducir el impacto económico que su implantación tiene en las familias, Techem también ofrece estas soluciones en una modalidad de alquiler.

Por otro lado, aún hay muchos hogares españoles que no cuentan con válvulas termostáticas en sus radiadores. Por eso, Techem ha desarrollado este producto que, junto con el cabezal termostático, instalado en cada radiador, gestiona automáticamente el flujo de agua caliente en el mismo, de manera que se mantiene una temperatura constante en cada una de las habitaciones en las que ha sido instalada la válvula. Esta solución contribuye no sólo al confort ambiental, sino también al ahorro energético. Las válvulas termostáticas permiten un consumo en base a la propia exigencia de cada usuario, permitiéndole activar y desactivar cada radiador, disminuyendo el gasto propio en calefacción y de todo el edificio.

De forma adicional, Techem cuenta en su portfolio de soluciones para la mejora de la eficiencia energética con contadores de agua, que miden el consumo de agua de un modo preciso y fiable, y con medidores de energía calorífica con calculador electrónico, que permiten el envío remoto de los datos vía radio (inalámbrico) para caudales altos y bajos. De este modo se evita el tedioso trámite de tener que coger cita para realizar la lectura.

