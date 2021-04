Abiertos más de 80 cursos del SEPE para las personas afectadas por un ERTE Comunicae

jueves, 22 de abril de 2021, 16:52 h (CET) El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece más de 80 cursos de formación 100% subvencionada, con titulación reconocida, pensados para el reciclaje profesional Según datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el mes de marzo terminó con más de 700.000 personas afectadas por ERTE, es decir, aproximadamente el 5,19% de los afiliados del Régimen General.

Estas cifras se mantienen más o menos estables desde el mes de septiembre, siendo el sector turístico y el comercio al por menor, de nuevo, los sectores que lideran este ranking seguidos por sectores como los de ámbito deportivo, transporte u otros servicios personales. En cualquier caso, el número de empresas que se han visto avocadas a suspender los contratos de trabajo para hacer frente a las necesidades productivas, económicas u organizativas generadas por esta situación deja un panorama de incertidumbre, ante el mercado laboral, para miles de trabajadores afectados.

Aprovechar este tiempo para mejorar las competencias y habilidades, gracias al reciclaje formativo, puede ser una forma de estar ocupad@, a la vez que se mejora la capacitación y la cualificación profesional generando nuevas fortalezas para enfrentarse a las necesidades del mercado de trabajo.

A lo largo de este mes de mayo iniciarán más de 80 cursos de formación subvencionada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social donde los interesados podrán elegir entre áreas formativas de logística, residuos y medioambiente, contabilidad y finanzas, industria y mecánica, marketing, gestión empresarial, actividades administrativas, informática, comercio y ventas o competencias digitales, entre otras.

Esta formación se realiza a título personal por lo que no se necesita ningún tipo de autorización por parte de la empresa. Al estar totalmente subvencionada, no supone ningún coste económico para las personas participantes.

Los cursos se imparten en modalidad online o aula virtual, para que se puedan realizar sin necesidad de desplazamiento y ayudando, de esta forma, a la conciliación familiar.

Una vez finalizado el curso con éxito, los participantes recibirán un diploma de aprovechamiento en el que se incluirá el logotipo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ya que todas las acciones son especialidades reconocidas por el SEPE.

La consulta y la inscripción, que ya se encuentra abierta, se puede realizar desde la siguiente página web: https://www.cursosfemxa.es/formacion-sepe-erte

Para cualquier consulta o duda está a disposición de cualquier persona interesada el teléfono gratuito al 900 100 957 y el correo electrónico atencionalumno@femxa.com

'Especializarse nunca fue tan fácil'.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.